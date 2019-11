ATP Finals: Η αφιέρωση του Τσιτσιπά στην κάμερα μετά τον θρίαμβο

Σε πελάγη ευτυχίας ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον θρίαμβό του στο Λονδίνο και την κατάκτηση του τίτλου στο ATP Finals, δεν θα μπορούσε παρά να κάνει την καθιερωμένη αφιέρωσή του στην κάμερα.

Μετά τη νίκη επί του Ντομινίκ Τιμ με 2-1 σετ, ο Έλληνας τενίστας έγραψε περιχαρής στην κάμερα "Bring me with you".