Μπάγερ Λεβερκούζεν: Τέλος ο Τεν Χαχ από τις Ασπιρίνες

Ο Έρικ Τεν Χαχ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τις Ασπιρίνες να αποφασίζουν την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους με τον Ολλανδό τεχνικό.

Η κάκιστη αρχή της Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Bundesliga (μία ήττα και μία ισοπαλία), αλλά και η γενικότερη αγωνιστική εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας φαίνεται πως στοίχησαν εν τέλει στον Έρικ Τεν Χαχ, καθώς ο σύλλογος αποφάσισε να τραβήξει νωρίς την… πρίζα από το πρότζεκτ του Ολλανδού τεχνικού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Ασπιρίνες αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απόφαση η οποία φέρεται να πάρθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9).

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο Τεν Χαχ ενημερώθηκε σε δεύτερο χρόνο και πλέον η ομάδα αναζητά αντικαταστάτη πολύ νωρίς στη νέα σεζόν.