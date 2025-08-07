Μπαρτσελόνα: Απομακρύνεται από την αρχηγία των μπλαουγκράνα ο Τερ Στέγκεν

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προχώρησε στην αφαίρεση του περιβραχιονίου από τον Αντρέ Τερ Στέγκεν σε συνέχεια πειθαρχικού παραπτώματος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μπαρτσελόνα, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Αντρέ τερ Στέγκεν από τη θέση του αρχηγού της ομάδας.

Όπως αναφέρει το SPORT24, μετά την απόφαση του Γερμανού τερματοφύλακα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και την άρνησή του να μοιραστούν οι μπλαουγκράνα τα ιατρικά στοιχεία του με τη διοργανώτρια αρχή, ώστε να έχουν χρόνο να συμμορφωθούν με τους οικονομικούς κανονισμούς της La Liga, οι κυρώσεις ξεκίνησαν άμεσα για τον 33χρονο.

Σε αυτό το διάστημα και ενώ τρέχει η πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Γερμανού τερματοφύλακα, τα καθήκοντα του πρώτου αρχηγού θα αναλάβει ο δεύτερος στη σειρά αρχηγός, Ρόναλντ Αραούχο.

Μάλιστα, η άρνηση του Τερ Στέγκεν να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Μπάρτσα, μπορεί να επιφέρει ακόμα και τη λύση του συμβολαίου του.