Μπαρτζώκας για τραυματίες: Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσουμε

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την πρόοδο των τραυματιών και για το αν θα κάνει ο Ολυμπιακός κι άλλη μεταγραφή.

Στην media day του Ολυμπιακού πριν από τις αναμετρήσεις με Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στους τραυματίες και τόνισε ότι θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Με τους Φουρνιέ και ΜακΚίσικ να μπαίνουν στην εξίσωση..

Όπως γράφει το SPORT24, ο προπονητής των ερυθρόλευκων σημείωσε πως θα κριθεί την τελευταία στιγμή ποιοι θα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στους επικείμενους αγώνες.

“Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνου ούτε για προπόνηση, θα δούμε, είναι πραγματικά απόφαση της στιγμής”, ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά όσα είπε:

“Είναι αλήθεια αυτό, είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε, να ανοίξουμε ίσως περισσότερο το ροτέισον αύριο ή να μην παίζουν συνεχόμενα λεπτά πολλοί παίκτες αντί να έχουν off, να βγαίνουν στον πάγκο και να ξαναμπαίνουν.

Η ενέργεια είναι προαπαιτούμενο σε σειρά παιχνιδιών. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως όλοι ξέρετε είναι πολύ ιδιαίτερο πάντα, όσον αφορά κυρίως την ψυχολογική πίεση που δημιουργεί στους παίκτες.

Γι’ αυτό και χθες στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τελείως λάθος πνευματική προσέγγιση, στο δεύτερο που κάναμε δύο-τρία βασικά πράγματα ήμασταν τελείως διαφορετικοί

Η Εφές είναι μία ομάδα που δεν σου επιτρέπει κανένα είδους χαλάρωσης. Για να την νικήσομε πρέπει να ματώσουμε. Είναι μία ομάδα με δημιουργικούς και πολύ καλούς παίκτες, όπως είναι ο Λάρκιν.

Έχει επανέλθει ο Μπόμουα και ο Ντόζιερ την τελευταία εβδομάδα. Κι επίσης, είναι μία πολύ καλή ομάδα after timeouts. Ο κόουτς έχει πολύ καλές ιδέες στην επίθεση και είναι μία ομάδα που για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να είσαι σκληρός, να πετύχεις σε αμυντικούς στόχους.

Είναι το τρίτο παιχνίδι που θα παίξουμε σε λίγες ημέρες και αυτό είναι ένα μειονέκτημα για μας, η Εφές είχε ένα πιο εύκολο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά παίζουμε στην έδρας μας.

Θα θέλαμε να έχουμε δυνατή υποστήριξη, γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, ιδίως αυτή την περίοδο που έχουμε πληγεί από τραυματισμούς κυρίως στην περιφέρειά μας και είναι σημαντικό να περάσουμε όσο το δυνατόν χωρίς απώλειες αυτό το διάστημα”.

Για τους τραυματίες: “Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνου ούτε για προπόνηση, λίγα πράγματα θα κάνουμε τώρα. Θα δούμε, είναι πραγματικά απόφαση της στιγμής”.

“Θα έλεγα ότι απέχουμε πολύ από το πώς θέλουμε να παίζουμε. Και οι παίκτες και εμείς οι προπονητής. Αλλά είναι παράλογο να ζητάμε κάτι τέτοιο. Το Eurobakset δημιούργησε πάρα πολύ ιδιαίτερες συνθήκες για τους προπονητές της EuroLeague. Και για εμάς που είχαμε πολλούς παίκτες.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστούμε κι αυτούς, γιατί είναι κουρασμένοι, μπουχτισμένοι, αλλά οι υποχρεώσεις οι δικές μας τρέχουν. Η αθλητικότητα που προσθέσαμε θα φανεί περισσότερο όταν θα είμαστε πλήρεις.

Δηλαδή έχοντας καλύτερο playmaking θα αναδείξουμε και τα αθλητικά προσόντα στο transition του Γουόρντ ή το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη του Χολ. Και ο Νιλίκινα δεν θα πάρει ξαφνικά τόσες πολλές αποφάσεις. Οι δυνατότητες της ομάδας θα αναδειχθούν περισσότερο”.

Για το αν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός: “Είναι το αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων, και προφανώς είναι, γιατί πρώτα είναι του κόσμου. Οπότε το καταλαβαίνω. Αλλά πείτε μου πώς να το κάνω τώρα αυτό το πράγμα, όταν έχουμε τέσσερα ματς σε έξι μέρες; Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Πώς μπορεί να ασχοληθεί ένα προπονητικό σταφ με αυτό, ενώ οι υποχρεώσεις τρέχουν;

Περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας για αρχή, να γυρίσει ο Φουρνιέ. Είδατε ότι έχουμε καλούς παίκτες και κερδίσαμε και χωρίς αυτούς δύο σημαντικά παιχνίδια. Ας έχουμε μία πλήρη εικόνα της ομάδας τις επόμενες ημέρες και σας είπα, το έχω πει πολλές φορές, μην το ξαναλέω, οι πρόεδροι είναι ανοιχτοί, οτιδήποτε προκύψει ή τους ζητήσω εγώ να το σκεφτούν σοβαρά.

Οτιδήποτε προκύψει από την αγορά ή τους ζητήσω εγώ θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά”.

“Είναι γνωστό ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα να πασάρει και πιστεύω ότι αυτό το μπάσκετ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πασάραμε, κερδίσαμε νομίζω 47-38.

Επαναλαμβάνω, για το ταλέντο του Ντόρσεϊ δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία και για ακόμα μία φορά αν θέλετε δείχνω ότι δεν έχω και κανένα κόλλημα αν ένας παίκτης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο.

Δεν ζητάω πολλά από τους παίκτες. Σε κάθε ματς είναι 2-3 topics που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν λοιπόν, δεν τα ακολουθούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα και ούτε παίζω με τον χρόνο που λένε διάφοροι. Έχει να κάνει με το πώς το εκτελούν οι παίκτες.

Αν εκτελούν με βάση αυτό που πρέπει να κάνουν, τότε θα παίζουν περισσότερο. Τα πράγματα είναι απλά”.

“Κάθε παίκτης έχει κι έναν ιδιότροπο τρόπο που σκέφτεται. Κάποιοι παίκτες παίζουν και με μεγάλη πίεση για να δικαιολογήσουν το συμβόλαιό τους, είτε για το όνομά τους, το εγώ τους. Το οποίο συμβαίνει σε κάθε ομάδα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό.

Στον πρωταθλητισμό αυτό απαιτείται. Σε 10 ημέρες ξεκινάει το NBA και θα δείτε ότι τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς θα έχουν την μορφή που έχουν της EuroLeague. Δηλαδή βλέπεις παιχνίδια με μεγάλο σκορ χωρίς μεγάλη ένταση στην άμυνα, χωρίς ταχύτητα.

Κι αυτό είναι λογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των παικτών υπάρχει ότι ξεκινώντας τη χρονιά δεν μπορούμε να παίζουμε τελικούς, ενώ στη EuroLeague επειδή είναι λίγες οι ομάδες που πάνε στο Final Four κάθε παιχνίδι είναι από την αρχή πολύ σημαντικό.

Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο”.