Formula 1: Δεύτερη σερί νίκη του Φερστάπεν – Eγκατέλειψε o Πιάστρι

Μετά τη Μόντσα, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν απόλυτος κυρίαρχος -από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία- και στο GP του Αζερμπαϊτζάν.

Με μία εμφάνιση που θύμισε -όπως και στη Μόντσα πριν από δύο εβδομάδες- την κυριαρχία του από το ’23, ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τη δεύτερη σερί και συνολικά τέταρτη φετινή του νίκη στη Formula 1 χωρίς ποτέ να απειληθεί από κανέναν στο GP του Αζερμπαϊτζάν, 17ο από τους 24 φετινούς αγώνες της Formula 1.

Σε έναν αγώνα που ο Όσκαρ Πιάστρι εγκατέλειψε στις μπαριέρες του Μπακού στον πρώτο γύρο και ο Λάντο Νόρις εκκίνησε από την 7η θέση και τερμάτισε ακριβώς στην ίδια, το βάθρο έκλεισε ο Τζορτζ Ράσελ κάνοντας να δουλέψει η εναλλακτική του στρατηγική και ο Κάρλος Σάινθ, στην πρώτη του παρουσία στο podium με τη Williams.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο Φερστάπεν πήρε το ρίσκο της εκκίνησης με τη σκληρή γόμα, αλλά κατάφερε να τη θερμάνει τόσο για να εκκινήσει καλά και να διατηρήσει την πρωτοπορία, όσο και μετά την επανεκκίνηση (στον 5ο γύρο) από το όχημα ασφαλείας που προκάλεσε ο Πιάστρι με το ατύχημά του στον πρώτο γύρο.

Ο Αυστραλός έπεσε τελευταίος στην εκκίνηση, καθώς ξεκίνησε πρόωρα, άφησε το γκάζι και ενεργοποιήθηκε το anti-stall της McLaren του. Όμως ο αγώνας του δεν έμελλε να κρατήσει πολύ, καθώς από την τελευταία θέση στρίβοντας στη στροφή 5 έχασε τον έλεγχο του ρύγχους της MCL39 και κατέληξε στη μπαριέρα της εξωτερικής – εγκαταλείποντας επί τόπου.

Πιο πίσω οι Σάινθ και Λίαμ Λόσον έμειναν στη 2η και 3η θέση, ενώ ο Κίμι Αντονέλι αμύνθηκε στην επίθεση του Ράσελ στην επανεκκίνηση από το όχημα ασφαλείας για να κρατήσει την 4η θέση από τον Άγγλο ομόλογό του στη Mercedes. Την ίδια στιγμή, ο Σαρλ Λεκλέρ “έπιασε στον ύπνο” τον Νόρις και πέρασε εμπρός από τη McLaren, για την 7η θέση, πίσω από τον Γιούκι Τσουνόντα.

Καθώς ο Φερστάπεν πέρασε 51 μοναχικούς γύρους στην κορυφή, η μάχη του βάθρου κρίθηκε στη στρατηγική. Ο Ράσελ είχε εκκινήσει με τη σκληρή γόμα, έναντι της μέσης του Αντονέλι, του Σάινθ και του Λόσον. Ο Αντονέλι μπήκε νωρίς για να κάνει το undercut στον Λόσον, και κατάφερε να τον περάσει βγαίνοντας από τα πιτς, για να πάρει το πάνω χέρι για την 3η θέση.

Αυτή ήταν μια έξυπνη κίνηση από τη Mercedes, που διαπίστωσε ότι θα έπρεπε να ζητήσει από τον Αντονέλι να δώσει τη θέση του στον Ράσελ -που είχε διαφορετική στρατηγική- αλλά αντ’ αυτού τον κάλεσε στα πιτς για να περάσει στη σκληρή γόμα.

Ο Σάινθ έμεινε για 9 γύρους στην πίστα πριν αλλάξει κι εκείνος από τη μέση στη σκληρή γόμα, και με το ρυθμό που είχε καλύφθηκε από τον Αντονέλι ώστε να βγει μπροστά από τον Ιταλό με πλεονέκτημα 9 γύρων λιγότερης φθοράς των ελαστικών του.

Όμως, και οι δύο βγήκαν χαμένοι από τη στρατηγική του Τζορτζ Ράσελ, που έμεινε στην πίστα με τη σκληρή γόμα που εκκίνησε για τα 3/4 του αγώνα. Σε σχετικά ψυχρές συνθήκες, που βολεύουν τη Mercedes, ο Βρετανός διαχειρίστηκε καλά το σετ σκληρής γόμας στο πρώτο stint και αύξησε τη διαφορά του σημαντικά ώστε μετά το πιτ-στοπ του να επιστρέψει εμπρός από τους Σάινθ-Αντονέλι, και μάλιστα με πολύ πιο φρέσκια και πιο μαλακή μέση γόμα.

Πιο πίσω, ο Λάντο Νόρις έχασε χρόνο στο πιτ-στοπ του με μια καθυστέρηση της McLaren (όταν κόλλησε για λίγο το μπουλόνι του εμπρός δεξιού τροχού) κι έτσι γύρισε στην πίστα πίσω από τους Λίαμ Λόσον και Γιούκι Τσουνόντα – στο πιο καταστροφικό τριήμερο της McLaren την τελευταία τριετία.

Ο Λόσον κατάφερε να περάσει τον Τσουνόντα για την 5η θέση αμέσως μόλις ο Ιάπωνας βγήκε μπροστά από τον Νεοζηλανδό από το πιτ-στοπ του, ενώ πίσω από τον Νόρις ο Χάμιλτον με στρατηγικής σκληρής / μέσης γόμας τερμάτισε μπροστά από Λεκλέρ που αντίθετα επέλεξε μέση / σκληρή γόμα για τα δύο του stints αντίστοιχα.