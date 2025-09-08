Ελλάδα – Δανία: Η πιθανή ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς

Αποφασισμένη να κάνει άλμα πρόκρισης είναι η Εθνική Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τη Δανία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” (21:45). Δεν ετοιμάζει εκπλήξεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η δεύτερη αγωνιστική σε μια προκριματική διαδικασία έξι αγωνιστικών είναι συνήθως πολύ νωρίς για να κριθεί κάτι, όμως στην περίπτωση της Εθνικής Ελλάδας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Αν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καταφέρει να νικήσει απόψε (08/09, 21:45, ALPHA, LIVE από το SPORT24) τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης», θα αποκτήσει μια σημαντική διαφορά έξι βαθμών από τους Σκανδιναβούς, δίνοντάς της σοβαρό προβάδισμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου.

Η «γαλανόλευκη» θέλει να συνεχίσει την πορεία της με νίκη, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση και τη συντριβή της Λευκορωσίας με 5-1 στην πρεμιέρα. Στόχος της είναι να πετύχει την ίδια επιτυχία και απέναντι στη Δανία, μπροστά σε γεμάτο «Καραϊσκάκη».

Το σχέδιο του Γιοβάνοβιτς για το “2 στα 2”

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αφιερώσει πολύ χρόνο μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του και εξηγώντας τους πόσο δύσκολο θα είναι το αποψινό παιχνίδι.

Οι Έλληνες διεθνείς είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο τους και συνάμα αποφασισμένοι να πάρουν τους τρεις βαθμούς πριν τα εκτός έδρας ματς σε Σκωτία και Δανία.

Οδηγός για την ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στους Σκανδιναβούς είναι το ματς με τη Λευκορωσία, για δύο βασικούς λόγους.

Αφενός, η εικόνα των διεθνών μας στο πρώτο ημίχρονο άφησε απόλυτα ικανοποιημένο τον ομοσπονδιακό τεχνικό και αφετέρου το σκορ που πέτυχαν τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν ρυθμούς στο δεύτερο μέρος και να κάνουν διαχείριση δυνάμεων.

Έτσι, λοιπόν, δεν θα προκαλέσει έκπληξη εάν ο 63χρονος δεν προβεί σε αλλαγές στην ενδεκάδα.

Ο Τζολάκης θα διατηρήσει τη θέση του στην εστία, έχοντας μπροστά του από αριστερά προς τα δεξιά τους Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Βαγιαννίδη.

Ο Κουρμπέλης με τον Ζαφείρη θα παίξουν στον άξονα, ενώ οι Τζόλης, Μπακασέτας και Καρέτσας θα κινηθούν πίσω από τον Παυλίδη.

Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί πάντως και ο Κωνσταντέλιας, ενώ στο “κάδρο” παραμένουν οι Μάνταλος, Σιώπης και Μουζακίτης, που συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες να βρεθούν στην ενδεκάδα.

Η πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης – Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Τζόλης, Μπακασέτας, Καρέτσας – Παυλίδης.

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Μουντιάλ θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ. Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.