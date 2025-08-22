Ελλάδα – Ιταλία: Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής για το AEGEAN Ακρόπολις

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στον δρόμο για το EuroBasket 2025. Δείτε ποιο κανάλι θα μεταδώσει το παιχνίδι.

Δεύτερο τεστ απόψε (22/8) για την Εθνική ομάδα στο τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο ΟΑΚΑ σε αγώνα προετοιμασίας στον δρόμο για το EuroBasket 2025 (27/8-14/9).

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ NEWS.

Πλήρης κάλυψη και από το SPORT24, μέσω του Match Center.