Ελλάδα – Ιταλία: Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής για το AEGEAN Ακρόπολις

Ελλάδα – Ιταλία: Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής για το AEGEAN ΑκρόπολιςΔιαβάζεται σε 1'
Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στον δρόμο για το EuroBasket 2025. Δείτε ποιο κανάλι θα μεταδώσει το παιχνίδι.
- 22 Αυγούστου 2025 09:10
Δεύτερο τεστ απόψε (22/8) για την Εθνική ομάδα στο τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο ΟΑΚΑ σε αγώνα προετοιμασίας στον δρόμο για το EuroBasket 2025 (27/8-14/9).
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ NEWS.
Πλήρης κάλυψη και από το SPORT24, μέσω του Match Center.