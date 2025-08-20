Ελλάδα – Λετονία 104-86: Οδοστρωτήρας Αντετοκούνμπο και σπουδαία εμφάνιση από την Εθνική

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε double-double με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά, με αποτέλεσμα η Εθνική να νικήσει εύκολα το βράδυ της Τετάρτης (20/8) τη Λετονία (104-86) στην πρώτη ημέρα του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.

Όπως γράφει το Sport24, ο Greek Freak δεν είχε αντίπαλο στο συναπάντημα με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ήταν οδοστρωτήρας στο πρώτο του παιχνίδι μετά από τέσσερις μήνες και με την συνολική του εικόνα έδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να θεωρείται διεκδικήτρια μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Ο Αντετοκούνμπο έπαιξε μόλις 15 λεπτά για να βάλει 25 πόντους και να μαζέψει 10 ριμπάουντ, με εκπληκτική αποτελεσματικότητα, με σουτ από αγαπημένα του spots, όλα αυτά αφού είχε μπει στον αγώνα με δύο μπλοκ στο πρώτο δίλεπτο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βοήθησε πολύ με τα περιφερειακά του σουτ, συνολικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά για την Εθνική, για τους εννέα χιλιάδες φίλους του μπάσκετ που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, για τον Βασίλη Σπανούλη που άφησε εκτός 14άδας τους Βασίλη Τολιόπουλο – Κώστα Αντετοκούνμπο.

Λίγα πράγματα από τους Λετονούς, που έχουν και όμιλο, αλλά και την τελική φάση του EuroBasket 2025 στη Ρίγα. Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις δεν φάνηκε, ο Λούκα Μπάνκι είδε κακή άμυνα και αρκετό εκνευρισμό, από μία ομάδα που επίσης θεωρείται διεκδικήτρια ενός μεταλλίου.

Το βράδυ της Πέμπτης (21/8 στις 20:00) η Λετονία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, ενώ το βράδυ της Παρασκευής (22/8 στις 20:00) η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία στο κλείσιμο του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.

Ο αγώνας

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Γιάννη άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, που είδε ομαδικότητα και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Το 12-4 στο τέταρτο λεπτό ήταν αποτέλεσμα του σωστού μοιράσματος, με τον Greek Freak να πηγαίνει στον πάγκο για τις πρώτες ανάσες στο πέμπτο λεπτό (16-4). Το ροτέισον δεν χάλασε τον καλό ρυθμό και στο τέλος της περιόδου (30-17) η Ελλάδα μετρούσε 4/6 τρίποντα και εννέα ασίστ για δύο λάθη.

Σερί τρίποντα του Λαρεντζάκη (39-25 στο 13′) κράτησαν τη Λετονία σε απόσταση στις αρχές της δεύτερης, με την κυκλοφορία της μπάλας να παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κι όταν ο Γιάννης γύρισε στο ματς, η κατάσταση… ξέφυγε. Ο μέγκασταρ των Μπακς δεν έβλεπε κανέναν, σκόραρε ξανά και ξανά, με όποιον τρόπο ήθελε και κυρίως χωρίς να φθείρει το κορμί του, με την Ελλάδα να συνδυάζει το θέαμα με την ουσία έως το 61-45 του ημιχρόνου.

Οι Λετονοί μπήκαν με περισσότερη δύναμη στο δεύτερο μέρος, ροκάνισαν τη διαφορά, όμως η Εθνική τους κράτησε και πάλι σε απόσταση. Πότε με τον Γιάννη, πότε με τον Λαρεντζάκη (τρίποντο για το 74-59 στο 26′), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείμνει στο 82-66 καθώς η ομάδα του Λούκα Μπάνκι είχε αρκετό εκνευρισμό και έδειχνε να υστερεί σε όλους τους τομείς.

Η τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Σαμοντούροβ έκανε καλή δουλειά στο σκοράρισμα, ο Σπανούλης άδειασε τον πάγκο με Μπαζίν, Νετζήπογλου, Χουγκάζ να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και η καλύτερη ομάδα της βραδιάς πήρε με πολύ εύκολο τρόπο το αποτέλεσμα που άξιζε.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Χριστινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86