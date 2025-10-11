Ερυθρός Αστέρας: Επίσημη η επιστροφή Ομπράντοβιτς

Ερυθρός Αστέρας: Επίσημη η επιστροφή ΟμπράντοβιτςΔιαβάζεται σε 2'
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αντικαθιστώντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.
- 11 Οκτωβρίου 2025 15:29
Αφού έκανε την πρώτη του νίκη στη φετινή EuroLeague επικρατώντας εκτός έδρας της Φενέρμπαχτσε με τον υπηρεσιακό προπονητή Τόμισλαβ Τόμοβιτς στον πάγκο του, ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την επιστροφή του Σάσα Ομπράντοβιτς στην θέση του προπονητή.
Όπως γράφει το Sport24, ο Σέρβος τεχνικός θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα του την Παρασκευή και θα καθήσει στον πάγκο της για πρώτη φορά στον αγώνα της Τρίτης (14/10 στις 21:00) κόντρα στην Ζάλγκιρις.
Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα
Ο νέος προπονητής της πρώτης μας ομάδας από σήμερα είναι επίσημα ο Σάσα Ομπράντοβιτς, πρώην αρχηγός και προπονητής του συλλόγου μας.
Ο Ομπράντοβιτς πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως παίκτης στον Ερυθρό Αστέρα, για την οποία έπαιξε σε τρεις περιόδους (1987-1993, 1994, 1999-2000).
Ο Ομπράντοβιτς ηγήθηκε του Ερυθρού Αστέρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2020, ενώ ο προηγούμενος σύλλογός του ήταν η Μονακό, με την οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας, ενώ στη σεζόν 2022/23 έφτασε μέχρι και στο Final Four.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα την Κυριακή, καθώς η ομάδα μας περιμένει την Τρίτη τον αγώνα του 4ου γύρου του EuroLeague.
Το νέο ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό του Βελιγραδίου θα γίνει την Τρίτη 14.10.2025 εναντίον της Ζάλγκιριςστο Βελιγράδι.
Ο Ερυθρός Αστέρας του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία, νίκες και τρόπαια στη νέα του πρόκληση”.