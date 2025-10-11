Ερυθρός Αστέρας: Επίσημη η επιστροφή Ομπράντοβιτς

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αντικαθιστώντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Αφού έκανε την πρώτη του νίκη στη φετινή EuroLeague επικρατώντας εκτός έδρας της Φενέρμπαχτσε με τον υπηρεσιακό προπονητή Τόμισλαβ Τόμοβιτς στον πάγκο του, ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την επιστροφή του Σάσα Ομπράντοβιτς στην θέση του προπονητή.

Όπως γράφει το Sport24, ο Σέρβος τεχνικός θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα του την Παρασκευή και θα καθήσει στον πάγκο της για πρώτη φορά στον αγώνα της Τρίτης (14/10 στις 21:00) κόντρα στην Ζάλγκιρις.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα

Ο νέος προπονητής της πρώτης μας ομάδας από σήμερα είναι επίσημα ο Σάσα Ομπράντοβιτς, πρώην αρχηγός και προπονητής του συλλόγου μας.

Ο Ομπράντοβιτς πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως παίκτης στον Ερυθρό Αστέρα, για την οποία έπαιξε σε τρεις περιόδους (1987-1993, 1994, 1999-2000).

Ο Ομπράντοβιτς ηγήθηκε του Ερυθρού Αστέρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2020, ενώ ο προηγούμενος σύλλογός του ήταν η Μονακό, με την οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας, ενώ στη σεζόν 2022/23 έφτασε μέχρι και στο Final Four.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα την Κυριακή, καθώς η ομάδα μας περιμένει την Τρίτη τον αγώνα του 4ου γύρου του EuroLeague.

Το νέο ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό του Βελιγραδίου θα γίνει την Τρίτη 14.10.2025 εναντίον της Ζάλγκιριςστο Βελιγράδι.

Ο Ερυθρός Αστέρας του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία, νίκες και τρόπαια στη νέα του πρόκληση”.