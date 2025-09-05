Εθνική Ελλάδας: Οι προϋποθέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Οι προϋποθέσεις της Εθνικής για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αρχίζει σήμερα τη μάχη για το εισιτήριο.

Η Εθνική ομάδα ρίχνεται στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Πρώτη αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η Λευκορωσία, ενώ τη Δευτέρα (8/9) ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Δανία.

Όπως αναφέρει το Sport24, για να μπορέσει η Ελλάδα να πανηγυρίσει την πρόκριση στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά θα χρειαστεί να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα.

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά. Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα παίξουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ:

05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορωσία

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα