Εθνική Ελλάδας: Πού θα δείτε το κρίσιμο ματς με τη Σκωτία

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Πέμπτη (09/10) εκτός έδρας τη Σκωτία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι.

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στο Χάμπτεν Παρκ, έχοντας απέναντί της μία μεγάλη πρόκληση. Να υποτάξει ξανά την εθνική Σκωτίας στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ώστε να ξαναμπεί γερά στο κόλπο της πρόκρισης στην τελική φάση.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA, ενώ φυσικά μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και LIVE από το Match Center του SPORT24.