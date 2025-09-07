EuroBasket 2025, Ελλάδα – Ισραήλ 84-79: Σάρωσε ο Αντετοκούνμπο και η “γαλανόλευκη” συνεχίζει για το μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έδειξε αποφασιστικότητα και συγκέντρωση, επικρατώντας του Ισραήλ με 84-79. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε ξανά με εντυπωσιακή εμφάνιση, οδηγώντας τη «γαλανόλευκη» στους «8» του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας απέδειξε την ανωτερότητά της το βράδυ της Κυριακής (7/9), επικρατώντας του Ισραήλ με 84-79 και σφραγίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει την είσοδο στην τετράδα, στο κρίσιμο ματς που ακολουθεί απέναντι στη Λιθουανία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι καταλυτικός, σκοράροντας 35 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ, παρά τη σκληρή –συχνά αντιαθλητική– άμυνα που δέχθηκε και τα προβλήματα με φάουλ. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε πολύτιμες λύσεις, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ συνέβαλε καθοριστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Με σωστή τακτική προσέγγιση και πειθαρχία, η Ελλάδα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και απέφυγε την τύχη της Σερβίας και της Γαλλίας, που αποκλείστηκαν πρόωρα.

Όπως αναφέρει το SPORT24, το Ισραήλ στηρίχθηκε στο δίδυμο Ντένι Άβντιγια – Ρόμαν Σόρκιν, το οποίο έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν απείλησε ποτέ την Εθνική. Οι Ισραηλινοί ήξεραν ότι υστερούσαν σημαντικά σε ταλέντο, βάθος και κορμιά και από ένα σημείο κι έπειτα έδειχναν συμβιβασμένοι με τη μοίρα τους.

Ο αγώνας

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Αντετοκούνμπο άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, που είδε αποτελεσματικότητα και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι των Ισραηλινών (7-2 στο 2′). Η Εθνική κράτησε το προβάδισμα (18-12 στο 6′), ο Γιάννης έφτασε τους 11 πόντους για το 21-12 και εκεί ήρθε μία “απάντηση” του Ισραήλ που ροκάνισε τη διαφορά, αλλά και πάλι δεν απείλησε ιδιαίτερα έως το τέλος της περιόδου (28-22, Γιάννης 13 πόντοι από 6/6 δίποντα).

Χωρίς τον Γιάννη, το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν προβλέψιμο στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, ενώ μόλις ο Αντετοκούνμπο μπήκε ξανά στο ματς, έκανε το δεύτερο φάουλ του. Ο Σπανούλης τον εμπιστεύθηκε και πάλι, εκείνος έφτασε τα 10/10 δίποντα και τους 21 πόντους και το ματς εξελισσόταν όπως το περιμέναμε. Με την Ελλάδα μπροστά, χωρίς όμως να ξεφεύγει. Στο ημίχρονο (50-41) είχε γίνει καλή δουλειά, με την Εθνική να έχει και εννέα επιθετικά ριμπάουντ.

Το Ισραήλ πάτησε το γκάζι στην αρχή του β’ μέρους. Με τρίποντα για το 54-51 στο 23′ και με τον Σπανούλη να τραβάει στον πάγκο τον Μήτογλου για να δοκιμάσει τον Σαμοντούροβ. Ο Γιάννης έκανε το τρίτο του φάουλ στο 24′, όταν ο Ντόρσεϊ καθυστέρησε να του πασάρει στον αιφνιδιασμό και τον ανάγκασε να διεκδικήσει κατοχή που χανόταν, ο Σπανούλης τον κράτησε στο ματς και η ομάδα έμεινε μπροστά και σε μια κάποια απόσταση. Ο Σλούκας με γκολ-φάουλ έγραψε το 63-58 στο 27′, ο Σαμοντούροβ έβαλε τρίποντο για το +8 και το σκορ στο τέλος της τρίτης (67-59) κολάκευε το Ισραήλ.

Ο Γιάννης κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 73-59 στο 33′ και από εκεί και πέρα το Ισραήλ συμβιβάστηκε με τη μοίρα του. Ο Άβντιγια έβαλε τρίποντο για να μειώσει στους 10 (75-65 στο 36′), όμως ο Γιάννης είχε κι άλλη απάντηση κι ο Παπανικολάου έβαλε το τρίποντο για το 80-70 στο 38′ που έκρινε τα πάντα. Κι ας έκανε η Εθνική πολλά για να μετατραπεί το φινάλε σε θρίλερ για γερά νεύρα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Κάτο, Καστίγιο

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4 (2/8 σουτ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 11 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμοντούροβ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γ. Αντετοκούνμπο 37 (18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ)

ΙΣΡΑΗΛ (Μπέιτ-Αλαχμί): Κάρινγκτον 9 (3/3 τρίποντα), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/12 βολές), Σόρκιν 14 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τίμορ 2, Μάνταρ 10 (3/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λέβι 2, Γκινάτ 15 (5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζούσμαν 4, Πάλατιν

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 33/50 δίποντα, 4/25 τρίποντα, 6/12 βολές, 44 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 18 επιθετικά), 14 ασίστ, 11 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 21 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ισραήλ: 16/34 δίποντα, 10/25 τρίποντα, 17/23 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 16 λάθη, 18 φάουλ