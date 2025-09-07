Αθλητικά Γιάννης Αντετοκούνμπο

EuroBasket 2025, Ελλάδα – Ισραήλ: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό

Ο Παπανικολάου πάσαρε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του Ισραήλ στην πρώτη περίοδο του αγώνα.

Έτοιμος για όλα μπήκε στην Riga Arena ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα της φάσης των “16” κόντρα στο Ισραήλ.

Ο Αντετοκούνμπο έγινε διψήφιος ήδη από την πρώτη περίοδο της αναμέτρησης και πέρα από σκορ προσέφερε και θέαμα.

Όπως αναφέρει το SPORT 24, με το σκορ στο 16-12 ο Γιάννης κάρφωσε με δύναμη την μπάλα μετά από ασίστ του Κώστα Παπανικολάου, αναγκάζοντας την σελίδα της FIBA να αρχίσει να ποστάρει από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση.

