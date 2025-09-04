EuroBasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας αντιμέτωπη με την Ισπανία – Η ώρα και το κανάλι του παιχνιδιού

EuroBasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας αντιμέτωπη με την Ισπανία – Η ώρα και το κανάλι του παιχνιδιούΔιαβάζεται σε 1'
Πού θα δείτε τον αγώνα Ισπανία – Ελλάδα που θα ρίξει την αυλαία στο Group C για το EuroBasket 2025.
- 04 Σεπτεμβρίου 2025 07:33
Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στην τελική στροφή της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, έχοντας τέσσερα παιχνίδια απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο, Γεωργία και Βοσνία.
Επόμενος αντίπαλος είναι η Ισπανία, την οποία θα αντιμετωπίσει σήμερα, Πέμπτη (4/9) στις 21:30, στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1, ενώ φυσικά θα μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης από το Match Center του SPORT24.
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (4/9)
- 15:00, Βοσνία – Γεωργία
- 18:15, Ιταλία – Κύπρος
- 21:30, Ισπανία – Ελλάδα