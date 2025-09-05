EuroBasket 2025: Ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον τελικό

Αυτός είναι ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο C του EuroBasket 2025, μπαίνει στη φάση των νοκ άουτ με στόχο την πορεία μέχρι τα μετάλλια. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είναι το Ισραήλ στη φάση των “16”, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την παρουσία της στα προημιτελικά.

Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισραηλινών, στα προημιτελικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία. Από εκεί και πέρα, τον δρόμο προς τον τελικό διαμορφώνουν ακόμα πιο δύσκολες αναμετρήσεις: στην τετράδα, η γαλανόλευκη ενδέχεται να διασταυρωθεί με μία εκ των Τουρκία, Σουηδία, Πολωνία ή Βοσνία, όπως αναφέρει το SPORT 24.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16

Λιθουανία – Λετονία (61)

Γερμανία – Πορτογαλία (65)

Τουρκία – Σουηδία (63)

Σερβία – Φινλανδία (67)

Ελλάδα – Ισραήλ (62)

Πολωνία – Βοσνία (64)

Ιταλία – Σλοβενία (66)

Γαλλία – Γεωργία (68)

Προημιτελικοί

W61 Λιθουανία/Λετονία – W62 Ελλάδα/Ισραήλ (69)

W63 Τουρκία/Σουηδία – W64 Πολωνία/Βοσνία (70)

W65 Γερμανία/Πορτογαλία – W66 Ιταλία/Σλοβενία (71)

W67 Σερβία/Φινλανδία – W68 Γαλλία/Γεωργία (72)

Ημιτελικοί

W69 Λιθουανία/Λετονία/Ελλάδα/Ισραήλ – W70 Τουρκία/Σουηδία/Πολωνία/Βοσνία (73)

W71 Γερμανία/Πορτογαλία/Ιταλία/Σλοβενία – W72 Σερβία/Φινλανδία/Γαλλία/Γεωργία (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74