Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της Παρασκευής (29/8)

Οι ομάδες του Α’ και Β’ Ομίλου επανέρχονται σήμερα στα γήπεδα για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Eurobasket 2025, πράξη δεύτερη. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή (29/6), το τουρνουά, με την Εθνική Ελλάδος να έχει «ρεπό» μετά και τη χθεσινή νίκη επί της Ιταλίας για την πρεμιέρα του ομίλου της.

Στον «στίβο μάχης» μπαίνουν σήμερα οι ομάδες του A’ και του B’ ομίλου, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο αγώνας Πορτογαλία – Σερβία για τον Α’ όμιλο, με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει νικηφόρα τη διοργάνωση, ενώ η Τουρκία αντιμετωπίζει την Τσεχία με στόχο το 2/2. Αντιθέτως, την πρώτη νίκη φιλοδοξεί να κατακτήσει η διοργανώτρια Λετονία απέναντι στην Εσθονία.

Για τον Β’ Όμιλο, η Γερμανία θέλει το 2/2 απέναντι στη Σουηδία, όπως και οι Φινλανδία – Λιθουανία απέναντι σε Μ. Βρετανία και Μαυροβούνιο αντίστοιχα, με τις δύο τελευταίες να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο σε ενδεχόμενο ήττας.

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα της Παρασκευής (29/8)

13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4, ΕΡΤ1

14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4

18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start

Η βαθμολογία του Α’ Ομίλου (Νίκες – Ήττες)

Σερβία 1-0 Τουρκία 1-0 Πορτογαλία 1-0 Τσεχία 0-1 Λετονία 0-1 Εσθονία 0-1

Η βαθμολογία του Β’ Ομίλου (Νίκες – Ήττες)

Γερμανία 1-0 Λιθουανία 1-0 Φινλανδία 1-0 Σουηδία 0-1 Μ. Βρετανία 0-1 Μαυροβούνιο 0-1

Υπενθυμίζεται πως, αν δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ νικών/ηττών, ενεργοποιούνται τα κριτήρια ισοβαθμίας, με ιεραρχική σειρά:

Αποτέλεσμα στον μεταξύ τους αγώνα. Διαφορά πόντων στους αγώνες του ομίλου. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

Σημειωτέον πως, τα κανάλια Novasports θα καλύψουν τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους αγώνες της Εθνικής και επιλεγμένες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Φάση των 16

B2 – A3 (61)

C1 – D4 (62)

A1 – B4 (63)

D2 – C3 (64)

B1 – A4 (65)

C2 – D3 (66)

A2 – B3 (67)

D1 – C4 (68)

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ