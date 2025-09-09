EuroLeague: Ανοιχτό να πάει κι άλλο πίσω η απόφαση για τη διοργάνωση του Final Four 2026

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο αναβολής στην απόφαση για τη διεξαγωγή του Final Four του 2026, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επιστολή του Βελιγραδίου στην EuroLeague.

Το σίριαλ σχετικά με την πόλη διεξαγωγής του Final Four 2026 συνεχίζεται, καθώς μετά την επιστολή του Βελιγραδίου στη EuroLeague, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αναβολής της ημερομηνίας λήψης της τελικής απόφασης.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αύριο (10/9) στις 11:00 θα ψηφίσουν οι μέτοχοι για το φλέγον ζήτημα, όπως αποκάλυψε στους BIG 4 του SPORT24, ο Γιάννης Βρούτσης, ωστόσο μετά τις τελευταίες εξελίξεις, δεν αποκλείεται να αναβληθεί εκ νέου η ημερομηνία της απόφασης.

Το Βελιγράδι με επιστολή του κατηγορεί την EuroLeague ότι μετέφερε ανακριβείς πληροφορίες για τη νέα βελτιωμένη πρότασή του.

Μαζί με την επιστολή προώθησε στους μετόχους της λίγκας, τόσο τον φάκελο με τα στοιχεία της πρότασής του, όσο και την εκδοχή που μοίρασε η διοίκηση της EuroLague.

Η Αθήνα και το Βελιγράδι είναι οι δύο διεκδικήτριες, με την αγωνία να συνεχίζεται για την πόλη, όπου θα αναδειχθεί η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης.