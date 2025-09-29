EuroLeague: Oι διαιτητές στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Γνωστές έγιναν οι διαιτητικές ομάδες για τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται να ριχθούν στη μάχη της EuroLeague. Οι δύο ελληνικές ομάδες κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη (30/09) και η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστές τις διαιτητικές ομάδες που θα διευθύνουν τους αγώνες τους.

Όπως γράφει το SPORT24, το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βιτόρια με την Μπασκόνια θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μίλαν Νέντοβιτς και Μάρτσιν Κοβάλσκι.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το Telekom Center Athens με την Μπάγερν θα διευθύνουν οι Ιλια Μπελόσεβιτς, Ούρος Νίκολιτς και Μαξίμ Μπουμπέρ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

30/9

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

1/10