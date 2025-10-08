EuroLeague: Πού θα δείτε το ντέρμπι της Χάποελ με την Μακάμπι για την 3η αγωνιστική

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σόφια, στο πρώτο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες στην EuroLeague.

Η δράση για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague ξεκινά μία μέρα νωρίτερα από το κανονικό πρόγραμμά της, αφού η Χάποελ και η Μακάμπι έρχονται αντιμέτωπες στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι για την διοργάνωση.

Η Χάποελ προέρχεται από δύο νίκες, ενώ η αιώνια αντίπαλός της έχει ξεκινήσει με 0/2 την φετινή EuroLeague και ο αγώνας που θα διεξαχθεί στη Σόφια (ευρωπαϊκή έδρα της Χάποελ) είναι προγραμματισμένος για τις 21:05 της Τετάρτης (8/10).

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και εκείνη του Όντεντ Κάτας θα μεταδοθεί από το NOVASPORTS 4 ενώ μπορείτε να την παρακολουθήσετε και από το Match Center του SPORT24.