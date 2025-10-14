EuroLeague: Πού θα δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την EuroLeague. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την ομάδα της Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης EuroLeague (21:15, Novasports 4, Match Center SPORT24).

Η ελληνική ομάδα διαθέτει απολογισμό δύο νικών και μίας ήττας και στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της βαθμολογικής της θέσης, ενώ η τουρκική ομάδα έχει έως τώρα μία νίκη και δύο ήττες στο ενεργητικό της.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από επικράτηση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League και επιδιώκει να διατηρήσει την αγωνιστική του συνέπεια στην έδρα του.

