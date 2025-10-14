EuroLeague: Πού θα δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές

EuroLeague: Πού θα δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αναντολού ΕφέςΔιαβάζεται σε 1'
- 14 Οκτωβρίου 2025 08:47
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την ομάδα της Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης EuroLeague (21:15, Novasports 4, Match Center SPORT24).
Η ελληνική ομάδα διαθέτει απολογισμό δύο νικών και μίας ήττας και στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της βαθμολογικής της θέσης, ενώ η τουρκική ομάδα έχει έως τώρα μία νίκη και δύο ήττες στο ενεργητικό της.
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από επικράτηση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League και επιδιώκει να διατηρήσει την αγωνιστική του συνέπεια στην έδρα του.
Το σημερινό πρόγραμμα
- Μακάμπι – Μπαρτσελόνα (20:00, Novasports 6, Match Center από το SPORT24)
- Φενέρμπαχτσε – Dubai BC (20:45, Novasports 2, Match Center από το SPORT24)
- Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις (21:00, Novasports 3, Match Center από το SPORT24)
- Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (21:15, Novasports 4, Match Center από το SPORT24)
- Μπάγερν – Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports Start, Match Center από το SPORT24)