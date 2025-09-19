Φλικ: “Είπα στον Ντέκο το καλοκαίρι: Σε παρακαλώ, φέρε μου έναν παίκτη όπως ο Ράσφορντ”

O Μάρκους Ράσφορντ οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε σπουδαία νίκη με 2-1 στην έδρα της Νιούκαστλ στην πρεμιέρα της στο φετινό Champions League και ο Χάνσι Φλικ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Άγγλο στράικερ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ είπε αντίο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι, καθώς μετά από το δανεισμό του στην Άστον Βίλα (το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25) ήταν η σειρά της Μπαρτσελόνα να αποκτήσει τις υπηρεσίες του μέσω δανεισμού, με το Νησί να εξακολουθεί ωστόσο να τον εμπνέει.

Όπως αναφέρει το SPORT24, τρανή απόδειξη τα ποδοσφαιρικά ανδραγαθήματά του το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στο Σεντ Τζέιμς Παρκ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τον 27χρονο στράικερ να εκτελεί την Νιούκαστλ με δύο προσωπικά γκολ και να χαρίζει στους μπλαουγκράνα ένα υπερπολύτιμο τρίποντο (2-1).

“Το αγαπημένο μου γκολ απόψε; Για μένα η κεφαλιά ήταν πιο δύσκολη. Η τεχνική ήταν καλή στο σουτ στο δεύτερο γκολ μου. Προπονούμαι σε τέτοια σουτ καθόλη τη διάρκεια της καριέρας μου.

Η Μπαρτσελόνα είναι γεμάτη από μεγάλους και ταλαντούχους παίκτες και είναι δύσκολο για μένα καθώς θα πρέπει επίσης να προσαρμοστώ και σε μία νέα πόλη και νέα κουλτούρα. Βελτιώνομαι όμως και το απολαμβάνω, αισθάνομαι όλο και πιο άνετα μέρα με τη μέρα.

Χρειάζεται χρόνο όταν πας σε άλλη χώρα και πιστεύω ότι όσο βελτιώνομαι θα παίζω και καλύτερο ποδόσφαιρο. Αισθάνομαι την εμπιστοσύνη του προπονητή μου.

Ήξερα πριν έρθω εδώ ότι είναι σπουδαίος προπονητής αλλά το να δουλεύω μαζί του είναι ευχαρίστηση”, δήλωσε ο πανευτυχής Ράσφορντ, μετά από τα δύο γκολ του που του χάρισαν πανηγυρικά τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης, με τον Άγγλο φορ να γνωρίζει μάλιστα την αποθέωση από τον Χάνσι Φλικ.

“Είπα στον Ντέκο το καλοκαίρι: Σε παρακαλώ, φέρε μου έναν παίκτη όπως ο Μάρκους Ράσφορντ. Σε παρακαλώ! Είμαι πολύ ευτυχισμένος που τον έχω εδώ. Θα χρειαστεί να ξαναδώ και τα δύο γκολ του.

Ίσως το δεύτερο ήταν καλύτερο. Το σημαντικότερο είναι ότι ανακτά την αυτοπεποίθησή του. Τον βοηθάμε. Δεν με εξέπληξη επειδή βάζει τέτοια γκολ στις προπονήσεις”.