Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου σε ελληνική ομάδα”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στο “The 2night Show” του ANT1 και μίλησε για το ενδεχόμενο να τελειώσει την καριέρα του σε μία ελληνική ομάδα, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν στη ζωή του, η σύζυγός του Μαράια και ο μάνατζερ του Γιώργος Πάνου.

“Είμαι μεγάλος σας φαν κύριε Γρηγόρη. Με τη μητέρα και τα αδέρφια όταν πηγαίναμε να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά, ο πατέρας μου οδηγούσε λίγο πιο γρήγορα, για να πάμε σπίτι να δούμε την εκπομπή σας, τον ‘Όμορφο Κόσμο’, με τη μητέρα και τα αδέρφια μου”, είπε αρχικά ο σταρ του ΝΒΑ.

Για το γεγονός ότι αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις κι αν τον παρεξηγούν: “Νομίζω καταλαβαίνουν τι παιδί είμαι. Εγώ προσπαθώ όταν έχω ελεύθερο χρόνο να τον περνάω με τα παιδιά μου και το καλοκαίρι παίζω με την Εθνική. Εγώ συγκεντρώνομαι στο μπάσκετ, αλλά η οικογένεια μου έρχεται πρώτη. Πιστεύω στον Θεό, κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται”.

Για το γεγονός ότι κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια κι αν αυτό του έχει δημιουργήσει πρόβλημα μόλις βγαίνει έξω, όταν τον πλησιάζουν φανς: “Πολλές φορές ζητάω να με σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι μπορεί και να παρεξηγούνται. Η γυναίκα μου όμως μου εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό και το σκέφτομαι. Έρχεται τόσος κόσμος και με αγκαλιάζει, αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Μία κυρία μου είπε είμαι τόσο ευγνώμων, μου είπε ‘μπορώ να σου δώσω μια αγκαλιά‘. Δεν θέλω να νιώθει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ότι δεν έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά αυτό είναι υπέροχο”.

Για τον ρατσισμό που βίωσε: “Υπήρχαν στιγμές που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά ορισμένων, μιλάω όσο μπορώ καλύτερα για τη χώρα και ένας άνθρωπος μου είπε ότι ‘δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στο 1% των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα μαζί σου‘. Και προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι, δεν αρέσω σε όλους, σίγουρα δεν χαίρονται όλοι για την επιτυχία μου, αλλά υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που χαίρεται και στέκομαι σε αυτό”.

Για το αν τον σταματούν σε άλλες πόλεις επειδή τους έχει “πληγώσει” με το Μιλγουόκι και τις νίκες του: “Είμαι αγαπητός. Οκ στο γήπεδο μπορεί να υπάρχουν κάποια σχόλια, αλλά στον δρόμο όχι δεν με σταματούν για αυτό, είμαι και 2.10 θηρίο, δεν πιστεύω ότι θα έρθει κάποιος στον δρόμο (σ.σ. γέλια)”.

Για το πώς έγινε θηρίο στις ΗΠΑ: “Όταν ήμουν στην Ελλάδα δεν έτρωγα σωστά. Στις ΗΠΑ υπάρχει τρομερή οργάνωση, η ομάδα σου παρέχει τα πάντα. Τα ποσά είναι μεγαλύτερα και αυτό σε βοηθάει να έχεις καλύτερους φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, προπονητές, διατροφή. Στις ΗΠΑ αν οι ομάδες είναι στο 90%, στην Ευρωλίγκα είναι στο 60 με 70%. Στους παίκτες όμως δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά, πριν 10-15 χρόνια υπήρχε. Τώρα οι Ευρωπαίοι μπορεί να είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, ο Γιόκιτς, ο Ντόντσιτς, ο Μάρκανεν, ο Γουεμπανιαμά”.

Για το γεγονός ότι δεν άλλαξε μάνατζερ και αν είναι αληθινή η ιστορία στην ταινία “Rise” (εκεί ο μάνατζερ του λέγεται Χάρης): “Αλήθεια κράτησα τον μάνατζερ μου. Στην ταινία δεν έπρεπε να βάλουμε το πραγματικό του όνομα. Ο Γιώργος με ήξερε, ήρθε σε ένα παιχνίδι και με είδε. Είχα ταλέντο και ήμουν καλός συμπαίκτης, μου μίλησε. Την πρώτη μέρα με πήγε με τον αδερφό μου τον Κώστα και μας κέρασε κρέπες. Είχα ένα μικρό πρόβλημα υγείας εγώ και η μητέρα μου και μας βοήθησε, επειδή δεν έτρωγα καλά, κοιμόμουν στο γήπεδο. Με βοήθησε να αλλάξω τη δίαιτά μου. Μας έπαιρναν με τη γυναίκα του ψώνια και τα έφερναν σπίτι μου. Μου έβαλε λεφτά στο τραπέζι, που τότε όταν τα είδα νόμιζα ότι ήταν εκατομμύρια. Δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πιστός”.

Για το αν παραμένει πιστός και στους Μπακς ή ήρθε η στιγμή να αλλάξει πολιτεία: “Χρωστάω τα πάντα στους Μπακς, μου έχουν αλλάξει τη ζωή και σε εμένα και στην οικογένειά μου. Έχω χύσει ιδρώτα και αίμα για αυτούς. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Έφερα το κύπελλο στο Μιλγουόκι. Είμαι άνθρωπος που πάντα βάζει στόχους. Πριν από 2-3 εβδομάδες ήταν το μετάλλιο, το έκανα. Στον αγώνα με την Τουρκία ήταν μια κακή μέρα. Ήταν όμως καλύτερη ομάδα από εμάς, είχαν 5 παίκτες από το ΝΒΑ. Το αξίζουν που βγήκαν 2οι. Εμάς στην αρχή μας είχαν για 9-10ους, είναι σπουδαίο αυτό που κάναμε. Θέλω ακόμα ένα δαχτυλίδι στο NBA. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αυτή τη στιγμή ζω στο τώρα. Με το Μιλγουόκι θέλω να κερδίσω πρωτάθλημα, ποτέ δεν ξέρεις όμως στη ζωή”.

Για τις προτεραιότητές του: “Θεός, οικογένεια, μπάσκετ, Μιλγουόκι. Έτσι τα βάζω”.

Για τη γνωριμία με τη γυναίκα του: “Τη γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα φαντάζομαι ότι θα είναι η μητέρα των παιδιών μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου να της μιλήσει και μου έριξε χυλόπιτα το 2015 και μετά το 2016 προσπάθησα ξανά. Είμαι καλό παιδί, της είπα να μείνουμε φίλοι. Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε”.

Για το αν πήρε την έγκριση της μητέρας του: “Τη συμπάθησε η μητέρα μου, όταν ήρθε σε ένα ταξίδι. Τη συμπάθησε και ο πατέρας μου, με ρωτούσε αν είναι φίλη ή κοπέλα γιατί δεν είχα φέρει ποτέ κοπέλα στο σπίτι. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα μου και την παντρεύτηκα. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν της αρέσει, θα είχα τότε ανοίξει την πόρτα και θα έλεγα… σε παρακαλώ. Τώρα όχι, αποκλείεται, είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου, που είναι το ομορφότερο δώρο. Είμαι καλά με τα τέσσερα, αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Δεν μιλάει ελληνικά η γυναίκα μου. Ξεκίνησε το 2017 μαθήματα αλλά της φάνηκαν δύσκολα, είχε φύγει και η καθηγήτριά της και σταμάτησε. Τα παιδιά μου θα πάνε σε ελληνικό σχολείο”.

Για το αν θα παίξει ξανά στην Ελλάδα και πότε θα κλείσει την καριέρα του: “Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου, γιατί όχι. Δεν θέλω να ζήσω στην Αμερική, μόλις φύγω από το ΝΒΑ θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, είτε αυτή η ομάδα λέγεται Φιλαθλητικός, είτε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, τις λέω όλες τις ομάδες τώρα”.

Για το αν θα γινόταν προπονητής: “Πρέπει να σου αρέσει η προπονητική για να ακολουθήσεις αυτό μετά. Υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί μπασκετμπολίστες αλλά δεν διαβάζουν το άθλημα. Εγώ το διαβάζω. Σπανούλης και Διαμαντίδης είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών. Ο δεύτερος μπορεί να είχε το χάρισμα αλλά αποφάσισε να μείνει με την οικογένειά του. Και εγώ αν λείπω 20 χρόνια, έχω χάσει γενέθλια, σημαντικές στιγμές, μπορεί να είμαι καλός προπονητής και να αποφασίσω ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ο κόουτς Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ και διάλεξε να γίνει προπονητής. Ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει επίσης, του αρέσει να μιλάει πολύ”.

Για τα αθλήματα που βλέπει: “Βλέπω λίγο ποδόσφαιρο, βλέπω μπάσκετ και τένις. Κάνω άλλα αθλήματα όταν είμαι με τα παιδιά μου, που κάνουν πολλά πράγματα, όπως ice hockey και τάε κβον ντο”.

Για τον ρόλο που έπαιξε στη ζωή του, η Μαράια: “Αν δεν ήταν η Μαράια δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν σήμερα. Με μεγάλωσε καλά η μητέρα μου και ο πατέρας μου και είμαι καλός άνθρωπος. Αλλά με τη δόξα, τα χρήματα και τη φήμη, έναι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτεί. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί και με τα παιδιά και αυτό με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω”.