Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Έλληνας παλαιστής

Σάρωσε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης στην Κροατία, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. στην ελευθέρα.

Σπουδαία επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. στην ελευθέρα πάλη.

Το “φαινόμενο”, όπως τον αποκαλούν, ήταν σαρωτικός, έφτασε αέρα στον τελικό της κατηγορίας του και εκεί με μία εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε του έμπειρου Αμερικανού Χάινς με 3-2, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Ζάγκρεμπ.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Κουγιουμτσίδης από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι ελέγχει τον ρυθμό, έχοντας τεράστια αυτοπεποίθηση. Με πολύ καλή τακτική προηγήθηκε 3-0 και ο Χάινς το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής πάλης που ένας αθλητής κατακτά το χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με τον Κιουγιουμτσίδη να το πετυχαίνει αυτό σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Ο Κουγιουμτσίδης που έχει γεννηθεί τον Οκτώβριο του 2001 στη Θεσσαλονίκη έχει πετύχει σπουδαία πράγματα έως τώρα, καθώς ήδη μετράει τρεις συνεχόμενους τίτλους ως Κ23 στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα από το 2022 και μετά (Πλόβντιβ, Βουκουρέστι, Μπακού) ενώ το 2023 κατέκτησε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των ανδρών.