Greek Maritime Golf Event: Η επιστροφή του κορυφαίου ναυτιλιακού τουρνουά γκολφ

Το Greek Maritime Golf Event, το άκρως επιτυχημένο τουρνουά γκολφ για την ναυτιλιακή κοινότητα, επιστρέφει για 6η συνεχή χρονιά συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της ελίτ της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, στις 4-6 Σεπτεμβρίου 2020, στη Μεσσηνία και την Costa Navarino.

Περισσότερα από 65 ανώτατα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας αναμένεται να σχηματίσουν 20 ομάδες (των τεσσάρων ατόμων), που θα λάβουν μέρος στο 6ο κατά σειρά και άκρως ανταγωνιστικό τουρνουά γκολφ. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Οι λάτρεις του γκολφ, θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν τις σπουδαίες διακρίσεις για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στην γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Το υψηλού επιπέδου τουρνουά θα αναδείξει εμπράκτως, για ακόμα μία χρονιά, τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, ενισχύοντας την ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων «Μαζί για το Παιδί».

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης και τις μοναδικές στιγμές που θα ζήσουν οι γκολφέρ καθ’ όλη τη διάρκεια της, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η The Marshall Islands Registry IRI.

Golden Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company, Onego Shipping Company και Jotun Hellas.

Silver Sponsors είναι οι Swift Marine και Arrow Hellas.