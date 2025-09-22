Η αντίδραση του Γκουαρδιόλα όταν ρωτήθηκε αν “πάρκαρε λεωφορείο” κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επέλεξε μία μάλλον ασυνήθιστη τακτική για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο μεγάλο ματς της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Δείτε την αντίδρασή του, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου αν “πάρκαρε λεωφορείο” απέναντι στους “κανονιέρηδες”.

Η Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Άρσεναλ στο Λονδίνο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Παρότι προηγήθηκε στο 9′, με γκολ του Χάλαντ, οι Σίτιζενς τέλειωσαν το ματς με μόλις 5 τελικές, 33% κατοχή και κατά γενική ομολογία μία ασυνήθιστη τακτική για τα μέτρα της Μάντσεστερ Σίτι και του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Σίτι, παρότι επέλεξε να παίξει αρκετά αμυντικά μετά το 0-1, δεν κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη, αφού η Άρσεναλ ισοφάρισε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά το ματς, ο Πεπ ρωτήθηκε για την τακτική του, με δημοσιογράφο να του λέει αν συμφωνεί ότι η Σίτι “πάρκαρε λεωφορείο” απέναντι στους “κανονιέρηδες”.

“Η Αρσεναλ αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη, οπότε μερικές φορές συμβαίνει. Οκ, μία φορά στα δέκα χρόνια δεν είναι άσχημα έτσι; Θα πρέπει να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορούμε και με αυτή την τακτική. Είμαστε μία ομάδα σε μεταβατική περίοδο“, αντέδρασε με ψυχραιμία ο Πεπ.