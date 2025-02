Η Λιντς απειλεί με αποκλεισμό οπαδούς, για σύνθημα κατά της Παλαιστίνης

Η Λιντς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει σύνθημα των οπαδών της για τον Μανόρ Σόλομον το οποίο περιέχει στίχο εναντίον της Παλαιστίνης και απείλησε με απαγόρευση εισόδου στο Έλαντ Ρόουντ σε όσους το τραγουδήσουν.

Ένα σύνθημα των οπαδών της Λιντς για τον Μανόρ Σόλομον ξεσήκωσε αντιδράσεις και τα “παγώνια” πήραν θέση με ανακοίνωσή τους για το εν λόγω ζήτημα.

Όπως γράφει το SPORT24, oι πρωτοπόροι της Championship καταδίκασαν το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς δεν δείχνουν καμία ανοχή σε συνθήματα που προάγουν το μίσος και κάθε είδους διακρίσεις.

Το κλαμπ ανέφερε ότι δέχθηκε σωρεία παραπόνων συγκεκριμένα με αυτό το σύνθημα και προχώρησε σε έρευνα, από την οποία ανίχνευσε που τραγουδουν περισσότερο αυτό το σύνθημα. Έτσι αποφάσισε να ενισχύσει τις ομάδες ασφαλείες σε αυτές τις εξέδρες, ενώ αν παρατηρηθεί ότι κάποιος τραγουδήσει το εν λόγω σύνθημα θα προχωρήσει σε κυρώσεις εναντίον της, όπως η απαγόρευση εισόδου στην έδρα τους.

Το σύνθημα που τραγουδούσε μερίδα των φιλάθλων της Λιντς για τον Σόλομον έλεγε: “Manor Solomon is on my mind and he hates Palestine”, (ο Μανόρ Σόλομον είναι στο μυαλό μου και μισεί την Παλαιστίνη).