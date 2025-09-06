Η ομιλία του Μπακασέτα πριν το ματς με τη Λευκορωσία: “Από το πρώτο λεπτό να βοηθάει ο ένας τον άλλον”

Η Εθνική ανέβασε βίντεο με την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα προς τους παίκτες πριν μπουν στο χορτάρι για το ματς με τη Λευκορωσία, στο οποίο ο κάπτεν τους προτρέπει να παίξουν με υπομονή και να βοηθούν ο ένας τον άλλο.

Η Εθνική Ομάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Λευκορωσίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το εντυπωσιακό 5-1.

Την επόμενη ημέρα, όπως γράφει το SPORT24, στα social media της «γαλανόλευκης» δημοσιεύτηκε η ομιλία του Τάσου Μπακασέτα προς τους συμπαίκτες του, λίγο πριν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Τάσος Μπακασέτας είπε προς τους παίκτες πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο: “Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά. Έχουμε το πλάνο μας και το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι να έχουμε υπομονή.

Ψυχραιμία στο παιχνίδι μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον κόσμο με εμάς”.