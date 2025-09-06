Ο Ιβάν Γιόβανοβιτς απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι Κύριος

Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά την επιβλητική νίκη της Ελλάδας επί της Λευκορωσίας έρχονται να μάς υπενθυμίσουν ποιος είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήρθε σαν «μάννα εξ ουρανού» στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας.

Μετά από μια περίοδο όπου η Ελλάδα πόνταρε σε διάφορες επιλογές που δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει φίλαθλος που να μην πιστεύει πλέον ότι ο Ιβάνοβιτς είναι το πρόσωπο που μπορεί να φέρει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και πάλι σε τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, όπου έχει φροντίσει να δημιουργήσει με τη νέα γενιά παικτών, την πιο ελκυστική Εθνική των τελευταίων -πολλών- ετών, είναι τέτοια η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του που αποτελεί πολυτέλεια για τη χώρα μας. Και φροντίζει να το αποδεικνύει συνεχώς.

Τελευταίο χρονικά παράδειγμα οι δηλώσεις του μετά την επιβλητική νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποτέλεσμα που βάζει τα θεμέλια για την απευθείας πρόκριση της Εθνικής στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου για τη διαφορά δυναμικότητας της Ελλάδας με τη Λευκορωσία και η απάντηση που έδωσε ήταν αντιπροσωπευτική των αξιών του, κάνοντας λόγο για σεβασμό στον αντίπαλο και υπενθυμίζοντας πως η χώρα μας ήταν αυτή που πριν 1.5 χρόνο βρισκόταν σε χαμηλό επίπεδο.

“Ξέρετε που έχω παράπονο μόνο. Το ελληνικό κλασικό. Αν σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πριν από 1.5 χρόνο ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη Λευκορωσία. Θα σας πείραζε αν κάποιος έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν χαμηλού επιπέδου;

Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα με σοβαρότητα. Να σεβόμαστε τους αντιπάλους να σεβόμαστε και τον εαυτό μας. Στις εθνικές ομάδες παίζουν οι καλύτεροι παίκτες μιας χώρας. Το καλοκαίρι κερδίσαμε τη Σλοβακία στην Κρήτη σχετικά εύκολα κι αυτή νίκησε τη Γερμανία.

Με νοιάζει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είναι ένας πολύ σοβαρός αντίπαλος η Δανία, έχει παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν υπάρχουν όμως εύκολα παιχνίδια.

Θεωρώ ότι σαν ομάδα ήμασταν πιο υψηλού επιπέδου σε σχέση με τη Λευκορωσία. Φανταστείτε αν δεν νικούσαμε πόσο θα μας πλήγωνε αυτό το πράγμα. Κάναμε βήματα μπροστά, ανεβήκαμε στη League A του Nations League. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάποιον μεγάλο στόχο. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί με σεβασμό στον αντίπαλο.

Εύκολο είναι να έχουμε έναν θαυμασμό σαν λαός που μας διακρίνει, όμως έχουμε δύο ημέρες να προετοιμαστούμε για ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορώ να θεωρήσω χαμηλού επιπέδου τη Λευκορωσία. Εγώ ξέρω, όπως και οι παίκτες πόση ώρα περάσαμε αναλύοντας τον αντίπαλο, τη σημασία του παιχνιδιού.

Αν ήσασταν παρών μαζί μας θα πιστεύατε ότι παίζαμε με μια ομάδα πιο υψηλού επιπέδου από εμάς. Προετοιμαστήκαμε σοβαρά και θα κάνουμε το ίδιο και με τη Δανια. Δεν έχουμε φόβο απέναντί τους. Είμαστε καλή ομάδα, παίζουμε στην έδρα μας.

Αν θα θέλατε να προσθέσατε ένα στοιχείο από όσα αναφέρατε για τη Δανία: Θα μας χρειαστεί μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Υπήρχαν στιγμές που και σήμερα δεν αξίζει σχολιασμού μετά το 5-1.

Όμως επειδή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε τέλεια, έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Ο αντίπαλος δεν το εκμεταλλεύτηκε, όμως υπήρχαν κενά όταν έγινε πάνω – κάτω το παιχνίδι. Υπήρχαν αρκετά κενά, μεγαλύτερες αποστάσεις από το φυσιολογικό.

Αυτό κόντρα στη Δανία που έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα θα μπορεί να μας κοστίσει”.