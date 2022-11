ΗΠΑ - Ουαλία 1-1: Ο Μπέιλ έβαλε την τελευταία υπογραφή σε ματσάρα για γερά νεύρα

Η πρώτη ισοπαλία στο 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε νωρίς (μόλις στο τέταρτο χρονικά ματς) ωστόσο ήταν άκρως χορταστική για το φίλαθλο κοινό, με τις ΗΠΑ και την Ουαλία να παίρνουν μέρος σε ένα σκληρό και αδυσώπητο μπρα ντε φερ μέχρι τελικής πτώσης και το φινάλε να τις βρίσκει αμφότερες ικανοποιημένες με τον έναν βαθμό.

Το ματς

Η ομάδα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το SPORT24, είχε ξεκάθαρους επιθετικούς προσανατολισμούς από το πρώτο λεπτό και η Ουαλία στον αντίποδα αποκλειστικά αμυντικούς, με συνέπεια να δούμε έναν μονοδιάστατο αγώνα στο πρώτο μέρος.

Οι τυπικά γηπεδούχοι ανέλαβαν άμεσα την πρωτοβουλία των κινήσεων και παίζοντας με τη μπάλα κάτω επιχείρησαν να φτιάξουν φάσεις χτίζοντας επιθέσεις από την άμυνά τους, με τους Βρετανούς να περιμένουν όχι απλά στο δικό τους μισό γήπεδο αλλά έξω από την περιοχή του Χένεσι, με σκοπό να διαφυλάξουν το μηδέν.

Η πρώτη μεγάλη φάση στο ματς ήρθε στο 10ο λεπτό και ήταν διπλή για την ομάδα του Μπερχάλτερ, αφού πρώτα ο Χένεσι απέκρουσε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Ρόντον και απέτρεψε ένα εντυπωσιακό αυτογκόλ εις βάρος της Ουαλίας και στην εξέλιξη της φάσης ο Σάρτζεντ έστειλε τη μπάλα με κεφαλιά στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού, πριν αυτή βγει άουτ.

Ακολούθησε ένα διάστημα άνω των 20 λεπτών όπου δεν υπήρχε κάποια αξιόλογη φάση παρά μόνο πίεση από πλευράς Αμερικανών και κάποια δυνατά μαρκαρίσματα που άναψαν τα αίματα, με το γκολ να φαίνεται όμως πως ήταν θέμα χρόνου για την παρέα του Πούλισικ και να έρχεται στο 36' μέσα από πανέμορφη ομαδική προσπάθεια.

Ο Σάρτζεντ έστρωσε τη μπάλα στον Πούλισικ και εκείνος εφόρμησε ταχύτατα προς την αντίπαλη περιοχή, για να βγάλει μπαλιά τρύπα την κατάλληλη στιγμή στον Γουεά και τον επιθετικό της Λιλ να εκτελεί με αψεγάδιαστο πλασέ τον Χένεσι για το 1-0.

Το μόνο που είχε να επιδείξει η Ουαλία στο πρώτο μέρος ήταν μία απελπιστικά άστοχη κεφαλιά του Ντέιβις από το ύψος της μικρής περιοχής, με τους "δράκους" να είναι ανύπαρκτοι επιθετικά στο πρώτο μέρος και να το ολοκληρώνουν με όλες και όλες δύο ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος οι Ουαλοί βελτίωσαν αισθητά την (απογοητευτική) εικόνα τους, βοηθούμενοι και από την είσοδο του Μουρ στο 46', με τους Βρετανούς να κερδίζουν σιγά σιγά μέτρα στο γήπεδο και προσωπικές μονομαχίες και να αγγίζουν δύο φορές το γκολ μέσα σε δύο λεπτά.

Στο 64' ο Ντέιβις υποχρέωσε τον Τέρνερ σε εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ με καρφωτή κεφαλιά του ενώ στο 65' ο Μουρ είχε νέα μεγάλη ευκαιρία, ξανά από αέρος, με την κεφαλιά του από το ύψος της μικρής περιοχής να φεύγει άουτ.

Οι φάσεις αυτές έδωσαν αέρα στους Βρετανούς που δεν έπαψαν να πιστεύουν και ανταμείφθηκαν στο 82ο λεπτό, με τον Μπέιλ να βάζει έξυπνα το σώμα του και να κερδίζει πέναντι σε άτσαλο μαρκάρισμα που δέχτηκε εντός αμερικανικής περιοχής από τον Ζίμερμαν, για να το εκτελέσει εύστοχα και να φέρει το ματς σε απόλυτη ισορροπία (1-1) με το πρώτο γκολ της Ουαλίας σε Μουντιάλ μετά από 64 ολόκληρα χρόνια.

Στη συνέχεια το ματς έγινε ακόμα πιο συναρπαστικό, με τον ρυθμό να γίνεται ακόμα πιο ξέφρενος και τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για το πολυπόθητο δεύτερο γκολ, το οποίο δεν ήρθε και άφησε αμφότερες ζωντανές στη μάχη της πρόκρισης, με δεδομένο πως μοιράζονται την 2η θέση πίσω από την πρωτοπόρο του 2ου ομίλου, Αγγλία.

ΗΠΑ: Τέρνερ, Ντεστ (74' Γέντλιν), Ζίμερμαν, Ριμ, Ρόμπινσον, Μούσα (74' Ακόστα), Άνταμς, ΜακΚένι (66' Αάρονσον), Γουεά (89' Μόρις), Σάρτζεντ (74' Ράιτ), Πούλισικ

ΟΥΑΛΙΑ: Χένεσι, Μέφαμ, Ροντόν, Ντέιβις, Ρόμπερτς, Αμπάντου (90+5' Μορέλ), Ράμσεϊ, Γουίλιαμς (79' Τζόνσον), Γουίλσον (90+3' Τόμας), Μπέιλ, Τζέιμς (46' Μουρ)

