Κηφισιά – Άρης 0-1: Ο Μισεουί έσπασε το “μπλόκο” που έστησε η ομάδα του Λέτο

Με γκολ του Μισεουί στο 88’ ο Άρης έφυγε με τη νίκη από το Αγρίνιο, κόντρα στην Κηφισιά, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Κηφισιά έστησε το τέλειο μπλοκ στον Άρη στο Αγρίνιο, όμως ο Γκάμπριλ Μισεουί με πανέμορφο τελείωμα στο 88′ έδωσε τη νίκη στους “κίτρινους” με 1-0 για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αγωνίστηκε 52 λεπτά με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Διαμαντή Χουχούμη στο 45+3′ για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Λορέν Μορόν.

Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο “Κλ. Βικελίδης” (27/09, 20:30), ενώ η Κηφισιά φιλοξενείται από τον ΟΦΗ στην Κρήτη (28/09, 19:00).

Η έλλειψη μεγάλη φάσης και το μαρκάρισμα που άλλαξε τις ισορροπίες

Όπως γράφει το sport24, ένα παιχνίδι που το πρώτο μέρος θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, ο Άρης είχε την πρώτη του τελική στο 6΄με τον Ντουντού. Ο Μορόν έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο εξτρέμ των “κίτρινων” έπιασε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, ωστόσο η μπάλα κατέληξε πολύ μακριά από την εστία του Ξενόπουλου.

Για να καταγραφεί η πρώτη τελική στο παιχνίδι έπρεπε να φτάσουμε στο 17′. Ο Γαλανόπουλος είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του μετά από την απομάκρυνση της άμυνας της Κηφισιάς σε φάουλ εκτός περιοχής, ο διεθνής Έλληνας χαφ σούταρε, η μπάλα πέρασε από τα πολλά σώματα που υπήρχαν μπροστά της, όμως ο Ξενόπουλος έπεσε και μπλόκαρε.

Δευτερόλεπτα αργότερα η Κηφισιά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Ο Αλβάρο έκανε τραγικό λάθος στην εκτίμηση της φάσης, πήδηξε σε λάθος χρόνο με συνέπεια η μπάλα να περάσει πίσω του, ο Τεττέι το εκμεταλλεύτηκε, μπήκε στην περιοχή, προσποιήθηκε, από καραμπόλα η μπάλα έφτασε στον Πόμπο, που με δυνατό σουτ σημείωσε το 1-0.

Ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε μετά από on field review για χέρι του Έλληνα φορ της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Στο 28′ ο Ντουντού δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, με το σουτ να μην ανησυχεί τον Ξενόπουλο. Στο 31′ ο Άρης μετέφερε υπέροχα την μπάλα από τον χώρο του κέντρου στη δεξιά πλευρά της “κίτρινης” επίθεσης, ο Τεχέρο πρόλαβε να βγάλει τη σέντρα πριν η μπάλα καταλήξει άουτ, με τον Μορόν να πετάγεται στο πρώτο δοκάρι, να κάνει το σουτ, όμως την μπάλα να βρίσκει ναι μεν δίχτυα, αλλά τα πλαϊνά από την εξωτερική πλευρά της εστίας της Κηφισιάς.

Στο 45+3′ σημειώθηκε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα. Ο Χουχούμης δέχθηκε αρχικά την κίτρινη για μαρκάρισμα με τις τάπες στον αριστερό αστράγαλο του Μορόν. Ο κ. Κουμπαράκης κάλεσε τον κ. Γιουματζίδη σε on field review, που έκρινε ότι το μαρκάρισμα επισύρει απευθείας κόκκινη κάρτα, την οποία και έδειξε στον Χουχούμη. Με 10 παίκτες συνεχίζει η Κηφισιά.

ΑΡΗΣ (Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Αλβάρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Μιζεουί), Μορουτσάν (42′ Σίστο), Ντουντού (56′ Γιαννιώτας), Μορόν

ΚΗΦΙΣΙΑ (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Χουχούμης, Πόμπο (46′ Έμπο), Αντονίσε, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες (25′ Ντίας), Παντελίδης, Τεττέι