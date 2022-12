"Κλαίει η μάνα του Πελέ": Τι σημαίνει η περίφημη φράση

Ο θρυλικός Πελέ πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας το αποτύπωμά του όσο ελάχιστοι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μια τεράστια μορφή, ένας μύθος που γιγαντώθηκε στο πέρασμα των χρόνων και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους -αν όχι ο κορυφαίος- της ιστορίας.

Το όνομά του έγινε γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Η λέξη "Πελέ" βρισκόταν συχνά πυκνά στα χείλη κάποιου που ήθελε να καταδείξει ότι κάποιος κάνει μαγικά στο γήπεδο. Μια άλλη φράση όμως είναι πασίγνωστη και κανείς δεν γνωρίζει πώς προέκυψε. Το "κλαίει η μάνα του Πελέ" οι περισσότεροι το έχουν πει κάποια στιγμή στη ζωή τους, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος την εφηύρε.

Τι σημαίνει όμως; Είναι μια φράση που έχει... ελληνική προέλευση, αφού δεν λέγεται στο εξωτερικό. Αν πεις σε κάποιον "The mother of Pele is crying" θα σε κοιτάζει με ύφος απορημένο και δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα. Ίσως πιστέψει πως όντως κλαίει και πως η έννοια είναι κυριολεκτική...

Όπως γράφει το SPORT24, η φράση αυτή χρησιμοποιείται για να υποδηλώσουμε για έναν αθλητή ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με το άθλημά του (δεν αναφερόμαστε πλέον μόνο στο ποδόσφαιρο!) και θέλουμε να τον ειρωνευτούμε και να κάνουμε πλάκα. Παράλληλα, το χρησιμοποιούμε και για να καταδείξουμε ότι μια κατάσταση έχει ξεφύγει, το γελοίο του πράγματος.

Φυσικά, αν ψάξει κανείς την προέλευση, δεν θα βρει αυτόν που την είπε για πρώτη φορά. Καλά καλά δεν ξέρουμε ούτε σε ποια δεκαετία ξεκίνησε να λέγεται αυτή η φράση. Κάπου όλοι μας την ακούσαμε και αναλόγως της περίστασης, κάποιος λέει "κλαίει η μάνα του Πελέ". Ακούστηκε πρόσφατα μέχρι και στο GNTM.

Οι περισσότεροι δεν πρέπει καν να γνώριζαν ότι η μητέρα του βρίσκεται ακόμα στη ζωή και έχει συμπληρώσει τα 100 της χρόνια. Μάλιστα, δεν θα μπορέσει να πάει στην κηδεία του γιου της αφού οι γιατροί της απαγορεύουν να σηκώνεται από το κρεβάτι ενώ πάσχει και από άνοια.

