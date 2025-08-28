Κλήρωση Champions League: Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έμαθε στην κλήρωση του Μονακό τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Champions League. Δείτε τις ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι οκτώ αναμετρήσεις, καθώς επίσης και πότε βγαίνει το αναλυτικό πρόγραμμα.

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League έχει πάρει την τελική της μορφή, με τις 36 ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, να μαθαίνουν στην κλήρωση του Μονακό τους οκτώ αντιπάλους που θα βρουν απέναντί τους στον δρόμο για την κατάληψη μίας από τις πρώτες 24 θέσεις, προκειμένου να προκριθούν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Ωστόσο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα μάθουν τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08).

Δείτε εδώ αναλυτικά το καλεντάρι του Champions League για τη σεζόν 2025-26:

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική

Όλα τα παιχνίδια των νταμπλούχων Ελλάδας στη League Phase του Champions League θα μεταδοθούν τόσο από την COSMOTE TV, όσο και από το MEGA.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας) Μπαρτσελόνα (εκτός έδρας) Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός έδρας) Άρσεναλ (εκτός έδρας) Αϊντχόφεν (εντός έδρας) Άγιαξ (εκτός έδρας) Πάφος (εντός έδρας) Καϊράτ (εκτός έδρας)

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs . Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη .

. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase