Κόμπι Μπράιαντ: And the oscar goes to...Kobe

Ο Κόμπι Μπράιαντ AP

Δεν ήταν μόνο πρωταθλητής μέσα στα παρκέ. Ηταν και κάτοχος oscar ο Κόμπι Μπράιαντ. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα το 2018.

Δοξάστηκε στα γήπεδα (αλλά και ολόκληρου του κόσμου με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ) κατακτώντας τίτλους, δόξα, φήμη και χρήμα. Ομως, ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν ανήσυχος άνθρωπος που δεν περιοριζόταν στη δράση του πάνω στο παρκέ. Απόδειξη; Το όσκαρ που κατέκτησε το 2018 (ναι, όσκαρ κανονικό) για τη animation ταινία μικρού μήκους που είχε τίτλο Dear Basketball και η οποία βασίστηκε σε ποίημα που είχε γράψει ο εκλιπών. Το θέμα της ταινίας, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν η καριέρα του Κόμπι ή μάλλον, για να το διατυπώσουμε καλύτερα, το όνειρο του μικρού Κόμπι να γίνει αστέρας του ΝΒΑ που τελικά εκπληρώθηκε (και με το παραπάνω). "Ηταν πραγματικά σουρεαλιστικό να βλέπω τον εαυτό μου ως κινούμενο σχέδιο. Οκ, όταν ήμουν μικρός είχα ονειρευτεί μέχρι ότι θα υπέγραφα παπούτσια αλλά το μυαλό μου δεν έφτανε μέχρι εδώ" δήλωνε μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στους "Times" της Νέας Υόρκης. Ο Κόμπι είχε ασχοληθεί και με τη μουσική αλλά το ραπ άλμπουμ που σχεδίαζε να κυκλοφορήσει το 2000, τελικά δεν βγήκε ποτέ στην αγορά.

