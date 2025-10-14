Μέσι: Στο στόχαστρο των ισπανικών αρχών το “παλάτι” του στην Ίμπιζα – Ποιες παραβάσεις ερευνώνται

Έρευνα για την πολυτελή βίλα του Λιονέλ Μέσι στην Ίμπιζα. Πόσο κοστίζει και ποιες παραβάσεις ερευνούν οι ισπανικές αρχές.

Οι ισπανικές δικαστικές και πολεοδομικές αρχές φέρονται να δρομολογούν διαδικασίες ελέγχου σε βάρος του Λιονέλ Μέσι, αναφορικά με ακίνητη περιουσία που ανήκει στην κατοχή του στην περιοχή της Ίμπιζα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στον ιβηρικό Τύπο, η εν λόγω ιδιοκτησία, εκτιμώμενης αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται εντός ζώνης περιβαλλοντικά προστατευόμενου χαρακτήρα και εξετάζεται η τήρηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών διατάξεων.

Υπηρεσιακές πηγές αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί δομικές παρεμβάσεις και χρήσεις χώρων, όπως η διαμόρφωση υπόγειου γκαράζ και βοηθητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στα αρχικά εγκεκριμένα σχέδια. Κατόπιν αυτού, ο αρμόδιος δήμος δεν προχώρησε στην έκδοση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού νομιμότητας και ενεργοποίησε τις διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων για «σοβαρές παραβάσεις» του Κώδικα Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Όπως γράφει το SPORT24, βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης δύναται να κληθεί να προβεί σε κατεδάφιση ή αποκατάσταση των επίμαχων τμημάτων του ακινήτου, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Παράλληλα, πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον του παίκτη υποστηρίζουν ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν προ της αγοράς του ακινήτου από τον ίδιο, το 2022, και χωρίς να έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση ή υπόδειξη ύπαρξης εκκρεμοτήτων κατά τη μεταβίβαση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί περιορισμός στη χρήση της κατοικίας από τον κ. Μέσι, ωστόσο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός των θεσμοθετημένων προθεσμιών, προβλέπεται η έκδοση διοικητικών πράξεων κατεδάφισης ή επιβολής προστίμων.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε συγκυρία κατά την οποία οι τοπικές αρχές της Ίμπιζα έχουν εντείνει τον έλεγχο σε πολυτελείς κατασκευές εντός περιοχών ειδικού περιβαλλοντικού καθεστώτος, στο πλαίσιο πολιτικής αυστηροποίησης της πολεοδομικής επιτήρησης. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ιδιοκτησία είχε βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2024, έπειτα από περιστατικό βανδαλισμού από οργανωμένη ομάδα ακτιβιστών.