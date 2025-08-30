Μεταγραφές: Κλείνει τον Ταρεμί ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κλείνει τον Μεχντί Ταρεμί. Οι Πειραιώτες αφού τα βρήκαν σε όλα με την Ιντερ, απέσπασαν και το “ναι” του παίκτη και πλέον προβάρει τα ερυθρόλευκα.

Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα τον Γκουστάβο Μάντσα και είναι έτοιμος να πυροδοτήσει και τη βόμβα με τον Μεχντί Ταρεμί. Οι ερυθρόλευκοι, όπως τόνισε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης από το Μονακό, όπου έγινε η κλήρωση, είχαν στα σχέδια τους την απόκτηση ενός φορ και όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι ο 33χρονος Ιρανός της Ιντερ.

Όπως γράφει το SPORT24, οι ερυθρόλευκοι είχαν εξασφαλισμένη τη συμφωνία με την Ιντερ και το μόνο που απέμενε ήταν το οκ του παίκτη. Ο Ταρεμί εξέτασε και κάποιες άλλες προσφορές, ωστόσο πείστηκε για το πρότζεκτ του Ολυμπιακού και με έξτρα δέλεαρ ασφαλώς, τη συμμετοχή στο Champions League, επέλεξε το κόκκινο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο εκατομμύρια ευρώ στην Ιντερ για να αποκτήσει τον πολύπειρο φορ. Με τη σειρά του ο Ταρεμί θα υπογράψει διετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες με απολαβές που θα ξεπερνούν ετησίως τα 2 εκατομμύρια ευρώ.