Νέα ανατροπή με Νιλικίνα: Στη Σερβία μιλούν για συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτίζαν

Νέα ανατροπή σκηνικού στην υπόθεση του Φρανκ Νιλικίνα. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει 300.000 ευρώ στην Παρτίζαν και να αποκτήσει τον Γάλλο γκαρντ, σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24 από τη Σερβία.

Νέα ανατροπή σκηνικού στην υπόθεση του Φρανκ Νιλικίνα (1998, 1.93μ). Σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24 από τη Σερβία, προέκυψε συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Παρτίζαν για την μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ, με τους ερυθρόλευκους να είναι έτοιμοι να καταβάλουν το ποσό των 300.000 ευρώ που αξιώνουν οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου.

Ο σερβικός σύλλογος είχε ενημερώσει τον Ολυμπιακό πως ήταν πρόθεσή του να κρατήσει τελικά τον παίκτη, όμως αυτό φάνηκε πως ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί, αφού μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (25/9) υπήρξε νέα επαφή ανάμεσα στις δύο ομάδες κι έτσι ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον στη Σερβία, που περιμένουν ότι η ανακοίνωση του deal θα γίνει το πρωί της Παρασκευής (26/9).

Η έναρξη της σεζόν 2025/26 πλησιάζει απειλητικά και οι Πειραιώτες δεν ήθελαν να περιμένουν άλλο για να προχωρήσουν στην ενίσχυση της περιφέρειάς του. Το γεγονός ότι ο Νιλικίνα έχει ήδη εμπειρία από την EuroLeague, έπαιξε φυσικά καθοριστικό ρόλο.

Σε 21 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης πέρσι, ο Γάλλος περιφερειακός είχε 7 πόντους (57.1% στο δίποντο, 37.7% στο τρίποντο και 92.3% στις βολές), 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19’54” συμμετοχής.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη αναφορά για το θέμα Ολυμπιακός – Νιλικίνα έγινε στην εκπομπή του SPORT24, BIG 4 by Betsson, τη Δευτέρα (22/9).