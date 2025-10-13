Νίκη Βόλου – Τρίκαλα 90-73: Το καθάρισε όταν απειλήθηκε

Το 2/2 έκανε στην Elite League η Νίκη Βόλου, που επικράτησε με 90-73 των Τρικάλων.

Με επικράτηση της Νίκης Βόλου επί των Τρικάλων (90-73) έκλεισε το βράδυ της Δευτέρας (13/10) η δεύτερη αγωνιστική της Elite League.

Όπως γράφει το SPORT24, οι γηπεδούχοι πήραν τις τρεις από τις τέσσερις περιόδους, έκλεισαν το σαραντάλεπτο με 56% στο δίποντο και πήραν 28 πόντους από τον Τάιλερ Τζόνσον. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, πήγαν για την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και μείωσαν στους τρεις (70-67), από εκεί και πέρα όμως τα έκαναν όλα λάθος, με τον Μπλάκσιρ, τον βασικό τους πλέι μέικερ, να παίρνει διαδοχικές κακές αποφάσεις.

Στο 2-0 η Νίκη που έχει μπει δυναμικά στη σεζόν, ως νεοφώτιστη στην κατηγορία (πήρε wild card), στο 0-2 τα Τρίκαλα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λόρτος, Ντόγκας, Αγραφιώτης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-18, 35-32, 59-51, 90-73