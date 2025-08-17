Ντάβιντε Καλάμπρια: Το restart στην καριέρα του και η αναζήτηση της ποδοσφαιρικής του Ιθάκης

Ο Αντρέα Παλομπαρίνι γράφει για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Την αγάπη του τη Μίλαν, αλλά και αυτά που θα φέρει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Το Μιλάνο δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ η Αθήνα. Πρώτο και βασικό, γιατί δεν έχει τη θάλασσα. Έιναι όμως μια πόλη, μοτίβο και σφραγίδα της μόδας, του design, της οικονομίας, αλλά και της γαστρονομίας.

Μια πόλη με άρωμα μπαρόκ ,που διαχρονικά έχει αναδείξει κι έχει αναδειχθεί μέσα από τις πολλές ομορφιές της.

Πέρα από το Duomo, τη Scala και το Castello Sforzesco, πόσοι δεν γνωρίζουν τη ποδοσφαιρική Σκάλα του Κάλτσιο, το Μεάτσα και τα αστέρια της Ίντερ και της Μίλαν; Ένα από αυτά τα αστέρια, που έπαψε να λάμπει στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας με χρώμα Ροσονέρο, είναι αυτό του Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο Ιταλός αμυντικός, έγινε σχεδόν εν μια νυκτί από αρχηγός-οπαδός και σύμβολο της Μίλαν, ξένο σώμα. Δεμένος πολύ με την οικογένεια του, ο γεννημένος στην Μπρέσια Νταβίντε, δεν το πολυσκέφτηκε. Όταν έμαθε για την πρόταση του Παναθηναϊκού, το συζήτησε με τη γυναίκα του Ιλάρια, τους γονείς του και την αδελφή του Σάρα, που ήταν υποψήφια Μις Ιταλία το 2017 και αποφάσισε τελικά να περάσει την Αδριατική, το Ιόνιο και να προσγειωθεί στην ελληνική πρωτεύουσα για να φορέσει τα πράσινα.

Ως εκπρόσωπος του ιταλικού ποδοσφαίρου, επόμενος μετά τον Τζιαντομένικο Μέστο στο τριφύλλι, ο 28χρονος κυπελλούχος στην Ιταλία φέτος με την Μπολόνια, ήρθε στην Ελλάδα για να γυρίσει σελίδα μια και καλή στη καριέρα του.

Αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα και την ποδοσφαιρική του Ιθάκη, ο Καλάμπρια επιθυμεί να αποδείξει ότι η εποχή “παρεξηγήσεων” που βίωσε τα δύο τελευταία χρόνια στη Μίλαν, είναι πια παρελθόν. Από 11 ετών στην ομάδα του Μιλάνο, ο πρώην αρχηγός των Ροσονέρι, πλήρωσε στην ουσία το μάρμαρο, γιατί πρωτοστάτησε στις σφοδρές αντιπαραθέσεις με τον πρώην προπονητή, τον Πορτογάλο Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

“Είχαν δημιουργηθεί δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτές που συμβαίνουν στη σχέση με τη γυναίκα σου…» τόνισε κατά τη παρουσίασή του από την Μπολόνια τον περασμένο Γενάρη, για τα όσα προκλήθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Μίλαν.

Οι αντιδράσεις του μετά από την αλλαγή του από τον Πορτογάλο προπονητή με τον Γιόβιτς σε ματς με την Πάρμα, η συμμετοχή μαζί με Λόφτους-Τσικ, Καμάρντα και Τεό Ερναντές σε συναυλία του ράπερ -οπαδού της Μίλαν- Λάτσα, ήταν οι σταγόνες που έκαναν το νερό στο ποτήρι να ξεχειλίσει.

Έτσι, μετά από σχεδόν μια ζωή στην ομάδα με την οποία ανδρώθηκε, έμεινε ελεύθερος, εκτός πλάνων του νυν προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όπως και του Αθλητικού Διευθυντή Ίγκλι Τάρε και του συμβούλου της διοίκησης- πρώην συμπαίκτη του- Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Η αποχώρηση του στις αρχές Φεβρουαρίου από το Μιλανέλο με κλάματα, μετά από 16 χρόνια στη Μίλαν, δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε. Από τις Ακαδημίες της ομάδας του Μιλάνο, τον προωθούσαν όλα αυτά τα χρόνια για διάδοχο του Τασότι, του Καφού. Αλλά παρά τις 210 συμμετοχές και τα 9 γκολ στην πρώτη ομάδα, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ένα πρωτάθλημα και δυο Σούπερ Καπ Ιταλίας, δεν ήταν στοιχεία αρκετά για να τους προσπεράσει…

Τι φέρνει ο Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό

Τι θα φέρει όμως ο Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό; Σίγουρα ηγετικά χαρακτηριστικά, μαζί με τη συνήθεια του να παίζει για υψηλούς στόχους. Την άνεση του ποδοσφαιριστή που έχει ωριμάσει, λειτουργώντας πάντα υπό πίεση και σε αποδυτήρια με μεγάλες προσωπικότητες. Από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές στην πορεία της Μίλαν προς το τελευταίο της σκουντέτο το 2019 με τον Στέφανο Πιόλι στον πάγκο, ο Καλάμπρια θα προσθέσει στο παιχνίδι του Ρουί Βιτόρια, την εμπειρία, την ένταση, τα τρεξίματα και το δυναμισμό του ακραίου οπισθοφύλακα που έχει συνηθίσει να καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά.

Επιπλέον, δίνει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να είναι ακόμα περισσότερο απρόβλεπτος επιθετικά. Στη νέα του ποδοσφαιρική περιπέτεια, μακριά από την Ιταλία, θα τον οδηγήσει la voglia di rivalsa που λένε οι γείτονες. Δηλαδή η όρεξη του να πάρει πίσω όσα του στερήθηκαν και θεωρεί ότι άξιζε.

Αν το όνομα του Καλάμπρια, θα γίνει τραγούδι της πράσινης εξέδρας, στο ταξίδι από τη μία ποδοσφαιρική μητρόπολη στην άλλη θα το μάθουμε στην πορεία. Αλλά να κερδίσει κάτι από όσα έχασε, ίσως και περισσότερα, αυτό ναι, είναι εφικτό…