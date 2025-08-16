Ντόντσιτς: Ο Χρόβατ τον πήρε παραμάζωμα και τον τραυμάτισε – Βίντεο

Αγωνία στη Σλοβενία, για τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς στη Ρίγα.

Όλα στραβά πήγαν για τη Σλοβενία στα πρώτα λεπτά του β’ μέρους του φιλικού αγώνα με τη Λετονία στη Ρίγα.

Οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 18-0 και προηγήθηκαν με 16 (68-52), με τον Γκρεγκόρ Χρόβατ να χάνει στο 23′ την ισορροπία του, να πέφτει προς τα πίσω και να τραυματίζει τον Λούκα Ντόντσιτς που πόνεσε και λίγα δευτερόλεπτα μετά αποχώρησε προς τα αποδυτήρια της Xiaomi Arena. Για να επιστρέψει αμέσως μετά με πολιτικά.

Όπως γράφει το SPORT24, ο μέγκασταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έπαιξε 16:42 στο πρώτο εικοσάλεπτο, για να σκοράρει 26 πόντους (2/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 7/7 βολές), να μαζέψει τέσσερα ριμπάουντ, να μοιράσει πέντε ασίστ, να κλέψει δύο μπάλες, να κόψει ένα σουτ, όλα αυτά χωρίς λάθος, δίχως να σπαταλήσει κατοχή για την ομάδα του.