Ο Άντριου Άντριους στο ρόστερ της Team USA για το AmeriCup 2025

Ο Άντριου Άντριους κλήθηκε στην Εθνική ΗΠΑ για το AmeriCup 2025.

Ακόμη ένας παίκτης που έχει σύνδεση με την Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο ρόστερ της Εθνικής ΗΠΑ για το AmeriCup 2025.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το SPORT24, μετά τους Τζέριαν Γκραντ, Ζακ Όγκαστ, Τζάρελ Έντι και Κάμερον Ρέινολντς, ο Άντριου Άντριους κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, αντικαθιστώντας τον Ελάιτζα Πέμπερτον, ο οποίος αποχώρησε.

Ο Άντριους είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Μπούρσασπορ, Μπανταλόνα και Γουλβς.