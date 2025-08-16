Ο Μπουρνελές υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τον Ολυμπιακό

Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Γιώργος Μπουρνελές, που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών υπέγραψε με τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπουρνελές (2007, 1.90μ).

Όπως γράφει το SPORT24, τη σεζόν 2024/25 ο 17χρονος γκαρντ έκανε ντεμπούτο στην Stoiximan GBL με τα ερυθρόλευκα στο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ τελικά κατέγραψε 6 συμμετοχές.

