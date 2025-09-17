Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο ανέβασε φωτογραφία αγκαλιάζοντας τον Σενγκούν

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συνεργασία με τον Αλπερέν Σενγκούν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία ανάρτηση στα social media αγκαλιάζοντας τον Αλπερέν Σενγκούν, θέλοντας να δείξει ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει. Αυτή η δημοσίευση έγινε σε συνεργασία με τον Τούρκο σταρ.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr τις τελευταίες ημέρες στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα υπήρχε μία αύρα διαμάχης ανάμεσα στους δύο παίκτες, η οποία ξεκίνησε μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία.

Ο Αλπερέν Σενγκούν είχε πει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πως “δεν είναι σπουδαίος πασέρ“, με τον Greek Freak να απαντά: “Δεν μιλάω πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η χρονιά μου στο ΝΒΑ έχοντας κερδίσει τα πάντα. Στο τέλος της ημέρας δεν μετράνε τα λόγια, αλλά όσα φαίνονται στο γήπεδο“. Στη συνέχεια οι δυο τους δεν αντάλλαξαν χειραψία κατά τη βράβευσή τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του τουρνουά.

Αφού όλα αυτά κόπασαν, ο Έλληνας αστέρας και ο Σενγκούν θέλησαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα, μέσω δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

“Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει”.