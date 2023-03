Ο Ολυμπιακός αποσύρει την φανέλα του Σπανούλη, μέγιστη τιμή για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας

Αυτό που περίμενε εδώ και μήνες όλος ο κόσμος, θα πραγματοποιηθεί. Όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, στις 17 Σεπτεμβρίου θα αποσύρει την φανέλα του Βασίλη Σπανούλη.

Όπως αναφέρει το SPORT24, η φανέλα του ηγέτη των "ερυθρόλευκων" είναι η πρώτη που θα αποσύρει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του, τιμώντας έτσι τον παίκτη που άλλαξε την πορεία της ομάδας του Πειραιά.

Αυτό ήταν κάτι που κανονικά θα γινόταν νωρίτερα όπως είχε αναφέρει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στο SPORT24, ωστόσο η μεγάλη γιορτή είχε πάρει αναβολή λόγω του κορονοϊού, αλλά και του πιεσμένου προγράμματος εξαιτίας του EuroBasket 2022.

Αυτό το πλάνο όμως υπήρχε πάντα στην "ερυθρόλευκη" ΚΑΕ, που θα ανεβάσει την φανέλα με το Νο7 στον ουρανό του ΣΕΦ, σε μία γιορτή αντάξια του ονόματος και της πορείας ενός εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων παικτών όλων των εποχών.

Ο νυν προπονητής του Περιστερίου bwin φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού από το 2010 έως το 2021. Σε αυτό το διάστημα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (2012, 2015, 2016), δύο τρόπαια της EuroLeague (2012, 2013) - όπου αναδείχθιηκε ισάριθμες φορές MVP του Final Four και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Το 2013 μάλιστα είχε αναδειχθεί και MVP της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"“A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten.” - Matshona Dhliwayo («Πρωταθλητής είναι κάποιος που τον θυμούνται.¨Μύθος είναι εκείνος που δεν ξεχνιέται ποτέ).

Με ένα ξεχωριστό event στις 17/09/2023, που θα περιλαμβάνει μοναδικές και ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει τον Θρύλο, Βασίλη Σπανούλη και είναι έτοιμη να σηκώσει στον «ουρανό» του ΣΕΦ τη φανέλα με το Νο7!



Μείνετε συντονισμένοι..."

