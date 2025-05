Allspice- Michael Rakowitz & Ancient Cultures: Συνεργασία Μουσείου Ακρόπολης και ΝΕΟΝ

Το δημόσιο πρόγραμμα του μουσείου Ακρόπολης και του ΝΕΟΝ

13 Μαΐου, 6:30 μ.μ. | Διάλεξη

Θεοί και Βασιλείς: Η Υλική Κληρονομιά της Μεσοποταμίας, Αιώνια αλλά και Εύθραυστη με την Kiersten Neumann, PhD, Curator, Research Associate, Lecturer, Institute for the Study of Ancient Cultures & Department of Art History, University of Chicago. Συντονίζει η Rachel Donadio, Δημοσιογράφος & Σύμβουλος Δημόσιου Προγράμματος Έκθεσης

Μουσείο Ακρόπολης (Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής») | Είσοδος Ελεύθερη

17 Μαΐου, 6:30 μ.μ. | Συζήτηση

Ο Michael Rakowitz συζητά με τη μία εκ των δύο επιμελητών της έκθεσης, Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια ΝΕΟΝ. Συντονίζει η Rachel Donadio, Δημοσιογράφος & Σύμβουλος Δημόσιου Προγράμματος Έκθεσης

Μουσείο Ακρόπολης (Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής») | Είσοδος Ελεύθερη

21 Μαΐου, 9 μ.μ. | Προβολή

PERSEPOLIS, Marjane Satrapi | Μια συνεργασία του ΝΕΟΝ, του Μουσείου Ακρόπολης και του Cinobo

Cine Paris (Κυδαθηναίων 22, Πλάκα) | Είσοδος Ελεύθερη με προκράτηση θέσης. Έναρξη κρατήσεων: 14 Μαΐου more.gr

Η γη ανάμεσα στους δύο ποταμούς, το λίκνο του πολιτισμού, η εύφορη ημισέληνος, η γενέτειρα σπουδαίων αυτοκρατοριών – η Μεσοποταμία είναι γνωστή με πολλά ονόματα. Κι όμως, όλα αυτά μόλις που αποδίδουν την ουσία ενός τόπου βαθιά χαραγμένου από λαούς, τοποθεσίες και ανεξίτηλες παρακαταθήκες. Από τους ναούς χτισμένους με πλίνθους γεμάτους αναθήματα της Πρώιμης Δυναστικής Περιόδου, έως τα πλούσια διακοσμημένα μνημειώδη παλάτια της Νεοασσυριακής Αυτοκρατορίας, από τα φορητά λίθινα αγάλματα έως τα κολοσσιαία αγάλματα-φύλακες, από τις αποικιοκρατικές ανασκαφές έως τις σύγχρονες εκθέσεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διατήρησης, τα αντικείμενα της Μεσοποταμίας και οι υλικοί τους κόσμοι αφηγούνται μια ιστορία πολιτιστικών παραδόσεων, πολιτικής εξουσίας, οικονομικών δικτύων, καλλιτεχνικής ευφυΐας και ανθεκτικών ταυτοτήτων μέσα στον χρόνο.

Η ομιλία ανιχνεύει την περίπλοκη διαδρομή αυτών των αντικειμένων – από τη δημιουργία και σημασία τους στην αρχαιότητα έως την επανεύρεσή τους στους στην σύγχρονη εποχή· από τη μελέτη τους και την παρουσίασή τους στο κοινό, έως τον εκτοπισμό, την ανεπανόρθωτη καταστροφή και τις επίμονες προσπάθειες για τη διάσωσή τους. Σε διάλογο με την έκθεση Allspice στο Μουσείο της Ακρόπολης, η ομιλία στοχάζεται επίσης πάνω στη δύναμη της πολιτιστικής μνήμης και τις κριτικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις – μεταξύ αυτών το έργο

The invisible enemy should not exist, του Ιρακινο-αμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz, το οποίο αντιστέκεται στη λήθη και επαναπροσδιορίζει τη διαρκή παρουσία της Μεσοποταμίας στον σύγχρονο κόσμο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης Allspice, ο Ιρακινο-αμερικανός καλλιτέχνης Michael Rakowitz θα συνομιλήσει με τη μία εκ των δύο επιμελητών της έκθεσης, Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια του Οργανισμού NEON. Τη συζήτηση συντονίζει η Rachel Donadio, δημοσιογράφος και σύμβουλος του δημόσιου προγράμματος της έκθεσης.

Η συνομιλία θα επικεντρωθεί στο πολυδιάστατο έργο του Rakowitz, το οποίο αναπτύσσει έναν διάλογο με αρχαιότητες από τη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Αναδεικνύει ζητήματα όπως η απώλεια και η αποκατάσταση αρχαιοτήτων, καθώς και στη διαμόρφωση νέων πολιτιστικών ταυτοτήτων. Το έργο του Rakowitz, βαθιά πολιτικό, εκτείνεται σε διάστημα τριών δεκαετιών και περιλαμβάνει μέσα όπως η γλυπτική, ο κινηματογράφος, η performance και οι εγκαταστάσεις.

Η ταινία Persepolis (2007), η κινηματογραφική μεταφορά του αυτοβιογραφικού κόμικ της Marjane Satrapi, παρουσιάζεται από τον NEON, το Μουσείο Ακρόπολης και το Cinobo στο πλαίσιο της έκθεσης Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures, στον θερινό κινηματογράφο Cine Paris.

Η Satrapi χρησιμοποιεί την ασπρόμαυρη κινούμενη εικόνα καθώς και την προσωπική αφήγηση ώστε να αποτυπώσει την παιδική της ηλικία στο Ιράν κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης και τις μετέπειτα εμπειρίες της στην εξορία. Η ταινία εξερευνά θέματα ταυτότητας, αντίστασης και τις συνέπειες της πολιτικής αναταραχής στην προσωπική ελευθερία. Έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και της υποψηφιότητας για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.