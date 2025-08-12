Ο σπουδαίος Άρμαντ Ντουπλάντις έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο μίτινγκ της Βουδαπέστης

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά στην καριέρα του, καθώς ξεπέρασε τα 6.29 στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις συνεχίζει την εξωγήινη παρουσία του στο αγώνισμα του επί κοντώ, καθώς στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης που συμμετείχε και ο Εμμανουήλ Καραλής, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά στην καριέρα του.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, ο Σουηδός σπουδαίος άλτης κατέρριψε τα 6.29 με τη δεύτερη προσπάθεια.

Το αμέσως προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις ήταν περίπου δύο μήνες πριν, όταν έκανε 6.28 στο διεθνές μίτινγκ της Στοκχόλμης.