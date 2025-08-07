Ο Τότης Φυλακούρης είναι ο νέος γενικός αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού

Ο Τότης Φυλακούρης, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού, αναλαμβάνει χρέη γενικού αρχηγού στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός ενισχύει την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών με ένα μέλος της χρυσής γενιάς του Γουέμπλεϊ. Ο Τότης Φυλακούρης επιστρέφει στον σύλλογο και αναλαμβάνει πόστο γενικού αρχηγού στο τριφύλλι. Όπως δήλωσε και ο ίδιος στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη θα είναι πάντα στις επάλξεις για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ένταξη του θρυλικού Τότη Φυλακούρη στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του «τριφυλλιού» από το πόστο του Γενικού Αρχηγού.

Μία από τις σημαίες του Παναθηναϊκού και τους ζωντανούς θρύλους του Συλλόγου επιστρέφει ενεργά στην αγωνιστική δράση του «τριφυλλιού».

Ο «στρατιώτης» του ΠΑΟ επέστρεψε και πάλι δυναμικά στην ποδοσφαιρική καθημερινότητα της αγαπημένης του ομάδας και αναλαμβάνει επίσημα πόστο Γενικού Αρχηγού στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com «Ανήκω πάντα στον Παναθηναϊκό και τον υπηρετώ από όποιο πόστο μου ζητηθεί και μπορώ να βοηθήσω. Η ζωή μου είναι συνυφασμένη με τον Σύλλογο και θα βρίσκομαι πάντα στις επάλξεις για το τριφύλλι μας».