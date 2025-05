Ολυμπιακός: Η ανάρτηση των “ερυθρόλευκων” ενόψει Final Four

Ο Εβάν Φουρνιέ και ένα τραγούδι όλο νόημα από τον Ολυμπιακό στην αναμονή για το Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολυμπιακός και οι φίλαθλοί του περιμένουν με ανυπομονησία το Final Four του Άμπου Ντάμπι και με την αγωνιστική απραξία μετά το 2-0 με την ΑΕΚ και την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL, η ομάδα φρόντισε να ελαφρύνει λίγο το κλίμα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media του ένα κοντινό πλάνο λίγων δευτερολέπτων και ασπρόμαυρου φόντου του Εβάν Φουρνιέ, στο οποίο ο Γάλλος εμφανίζεται ανυπόμονος πριν από αναμέτρηση της ομάδας του.

“Όταν κάθε λεπτό μέχρι το Final Four είναι σαν μια ολόκληρη παράταση” σχολίασαν οι ερυθρόλευκοι, ενώ συνόδευσαν το post με το τραγούδι Get You To The Moon, με τους στίχους να είναι ενδεικτικοί του τρόπου με τον οποίο ο Φουρνιέ καθοδήγησε την ομάδα φέτος.