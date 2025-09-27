Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Πού θα δείτε το ματς για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Πού θα δείτε το ματς για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super LeagueΔιαβάζεται σε 1'
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” τον Λεβαδειακό στο εναρκτήριο ματς της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.
- 27 Σεπτεμβρίου 2025 12:46
Η δράση στην Stoiximan Super League επιστρέφει το Σάββατο (27/9) με δύο αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, με το πρόγραμμα να ανοίγει στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.
Όπως γράφει το Sport24, ο νταμπλούχος Ελλάδας και εκ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας Ολυμπιακός υποδέχεται τον 5ο της κατάταξης Λεβαδειακό, σε μία μονομαχία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου στις 18:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD ενώ την εξέλιξή της μπορείτε να την παρακολουθήσετε LIVE μέσα από το MATCHCENTER του SPORT24.