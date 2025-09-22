Ολυμπιακός: Μηδαμινές οι πιθανότητες παραμονής του Κουμάτζι

Τι πιθανότητες έχει η παραμονή του Καλίφα Κουμάτζι στον Ολυμπιακό και τι ισχύει για τον σέντερ, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή BIG 4 by Betsson, του SPORT24.

Ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι δεδομένο πως θα αποκτήσει γκαρντ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην εκπομπή BIG 4 by Betsson, ο παίκτης που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα είναι ο διεθνής Γάλλος, Φρανκ Νιλικίνα.

Από εκεί και πέρα, ο Σπύρος Καβαλιεράτος και ο Κωνσταντίνος Μελάγιες παρουσίασαν και τα δεδομένα που αφορούν τη θέση του σέντερ. Ο Ολυμπιακός έχει υπογράψει τον Καλίφα Κουμάτζι με συμβόλαιο ενός μήνα το οποίο λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο θηριώδης ψηλός από το Τσαντ (2.21 μ.) βοήθησε τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τη δυνατότητα να τον τεστάρει στα φιλικά. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο πρώην άσος της Άλμπα δεν πρόκειται να παραμείνει στο ερυθρόλευκο ρόστερ και μετά τις 25/9.

Δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό, αλλά οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι από ελάχιστες μέχρι μηδαμινές. Αυτό σημαίνει ότι στον Ολυμπιακό, περιμένουν να διαπιστώσουν πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ομάδας ο Κώστας Αντετοκούνμπο και εν συνεχεία θα κρίνουν αν χρειαστεί η απόκτηση ενός επιπλέον ψηλού.

Εν ολίγοις, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με την τριάδα Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο στο “5”, αλλά στην πορεία αν διαπιστωθεί ανάγκη, οι ερυθρόλευκοι μπορεί να κινηθούν για ακόμη έναν σέντερ, προκειμένου να ενισχύσουν τη frontline τους.