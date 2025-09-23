Ολυμπιακός: Οι νέες φανέλες για τη σεζόν 2025-26

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τις νέες φανέλες για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τις φανέλες που θα φορούν οι παίκτες της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η μία εμφάνιση είναι ερυθρόλευκη, η άλλη λευκή και η τρίτη μαύρη, με τους Κώστα Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ σε ρόλο μοντέλων.

Μέσα από ένα βίντεο ενός λεπτού ο Ολυμπιακός, όπως γράφει το SPORT24, έκανε την παρουσίαση των εμφανίσεων που θα φορούν οι αθλητές του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νέα σεζόν.

Δείτε εδώ το VIDEO: